Felipe Molina: "Los recortes de la PAC perjudican el relevo generacional"

Felipe Molina acaba de tomar las riendas de dos asociaciones nacidas a la vez, con los mismos intereses pero con ámbitos de actuación diferentes: el andaluz y el nacional. Este cordobés, miembro de la sexta generación de un saga ganadera, preside la Asociación de Ganaderos y Ganaderas de Extensivo (Anggex), la primera de estas características en todo el país, tanto a nivel nacional como andaluz, donde también dirige la ramificación de este movimiento asociativo que apunta a un modelo federal en vista del interés mostrado en otras regiones.

¿Os esperábais la gran acogida que ha tenido el nacimiento de ambas asociaciones?

No, nos ha sorprendido. A tan sólo 48 horas de haber registrado las asociaciones ya teníamos la documentación de más de 500 ganaderos de toda España interesados en unirse al proyecto. Y eso que todavía no nos hemos publicitado ni dado a conocer. Es ahora cuando vamos a empezar a movernos por las comarcas, empezando por los Pedroches pero vamos a movernos por la zona de Granada, la Sierra de Segura... Eso en el ámbito de la asociación regional, en cuanto a la nacional vamos a fomentar las reuniones y encuentros con ganaderos de otras comunidades autónomas ganaderos para exponerles lo que queremos hacer y para que haya una masa crítica grande para la que la gente termine sumándose al proyecto.

¿Se imaginaba que iba a estar de una tacada al frente de dos asociaciones?¿Cuál ha sido su periplo hasta llegar al frente de la Anggex?

En absoluto. Yo soy ganadero de la sexta generación de mi familia. Soy de Córdoba, estudié Biología pero en mi forma de pensar sabía que iba a ser ganadero siempre. De hecho cuando tenía 18 años entré en la universidad y a la misma vez me dí de alta como profesional autónomo de ganaderías, o sea, ya empecé con un rebaño pequeñito, que mantenía mientras estaba estudiando. Entonces no sabía si era un ganadero que estudiaba o un estudiante que quería ser ganadero de extensivo, un trashumante. Con el tiempo fui conociendo a un grupo de ganaderos con los que compartíamos inquietudes, gente de la misma edad, vinculados a nuestra tierra o comarcas, y que decidimos entre todos tirar para adelante, por lo que surgió este proyecto y entre todos decidieron que fuese yo quien tirara del carro.

"Nuestras ganaderías sufren más el impacto económico porque nuestra producción es menor"

¿Ha sido la situación de sequía el detonante para el impulso de la asociación?

No exactamente. Es un compendio de problemas que se han juntado, la sequía, el aumento de costes, la nueva política agraria y la reducción de ayudas... Necesitamos estar en los foros donde se abordan estos problemas que amenazan nuestra supervivencia.

¿Afectan por igual todos estos problemas a la ganadería extensiva e intensiva?

Los dos sistemas están afectados, aunque con sus diferencias. Nuestro sistema es más natural, para muchos el mejor y el más compatible con el medio ambiente, pero no es tan productivo como la explotación intensiva, que tiene su sitio y su mercado. En nuestro caso en particular la repercusión económica es más grande porque nos movemos en un medio donde la producción es menor y porque llevamos años ya con una Política Agraria Común que no nos beneficia en nada, por muy verdes y ecológicos que seamos. A eso le añades los dos últimos dos años con la sequía tan pertinaz que hemos tenido, la subida de los precios de los piensos, las tensiones en los mercados por la guerra de Ucrania... o sea cuando más necesitamos los piensos es cuando están más caro por la falta de grano. Los ganadoros estamos en una situación muy delicada.

Vuestras directivas nacional y andaluza están lideradas por gente joven, ¿se puede tomar como muestra del relevo generacional?

A nivel de asociacionismo sí. Dentro del sector, el relevo generacional es un problema más. Los recortes de la PAC están afectando a una población rural envejecida dedicada a la ganadería y a la agricultura, que pasa en su mayoría de los 60 años, y que hace que no haya un relevo en la ciudad. Esta es una de las causas por la que hemos decidido dar un paso adelante y lanzarlos.

¿Cómo os está perjudicando la aplicación de las nuevas prácticas sostenibles de la PAC?

Las prácticas ganaderas y agrícola sostenibles y todo lo que tiene que ver con la PAC «verde» me parecen una maravilla, me parece una buena idea, el problema es que eso hay que acompañarlo con unas partidas económicas compensatorias, o sea, no puede ser que a nosotros, por ejemplo, pasemos de tener menos pago por tareas de pastos y encima se nos reducen las cabezas por cada hectárea. Muy bien, estamos más verdes, más ecológicos, y con más mantenimiento del medio ambiente, pero no se compensa con más dinero en ayudas a los ganaderos.