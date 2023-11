El proyecto de la nueva residencia municipal de Pozoblanco está en el aire a tenor de lo que se desprende del último pleno. En la última sesión plenaria, el concejal de Salud, Miguel Ruiz, dejó claro que el proyecto depende del compromiso de concierto de plazas por la Junta de Andalucía.

Respondiendo a una pregunta de la oposición, Ruiz aseguró que «estamos haciendo nuestras gestiones y viendo cómo podemos hacerla, pero está claro que es difícil que tengamos plazas concertadas. Hacer una residencia sin plazas concertadas es muy difícil porque la plaza concertada le cuesta a la Junta de Andalucía 3.000 euros y no hay dinero. A ver si ahora con los presupuestos hay alguna plaza, pero no es posible hacer una residencia si no es concertada».

No obstante, matizó que se está hablando con la Administración autonómica para ver esta posibilidad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años el mensaje de la Junta ha sido claro, sin residencia es imposible concertar ninguna plaza, por lo que primero habría que dar forma a la infraestructura y después pasar al negociado de los conciertos, vitales para que las personas mayores puedan acceder a las plazas. En estos años no se ha abordado el modelo de residencia por el que se apostaría y los avances se han producido únicamente en los trámites administrativos para habilitar 12.000 metros cuadrados en la avenida de La Salchi, donde iría ubicada.

La residencia es una antigua demanda, e incluso hay una plataforma que abanderó durante varios años la petición y necesidad de construcción, ya que muchos mayores tienen que ir a residencias de municipios de la comarca ante esa falta de plazas en Pozoblanco.