Los alcaldes de Los Pedroches y del Valle del Guadiato han hecho un frente común para pedir la conexión entre el embalse de Puente Nuevo y Sierra Boyera que garantice el abastecimiento de agua potable a los 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba, frente a la negativa que hasta ahora mantiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Los alcaldes de ambas comarcas, en una reunión celebrada en la Mancomunidad de Los Pedroches, ratificaron de forma unánime la exigencia a todas las administraciones, Junta, Diputación y Gobierno central, para que cumplan a la mayor brevedad sus compromisos y tareas para solucionar la falta de agua potable a través de la red. Y volvieron a demandar la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera, que corresponde autorizar, y en su caso ejecutar, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los alcaldes de todos los signos políticos, y en común acuerdo, mantienen las demandas a las distintas administraciones y, especialmente, la exigencia de esa conexión como solución estructural para la grave situación en la que se encuentran sus habitantes desde el 17 de abril, teniendo que acudir con garrafas a camiones cisternas. Además, los regidores mantendrán en los próximos días una nueva reunión, en este caso, en la sede de la Mancomunidad de Guadiato, de la que podría salir la fecha de una protesta en Córdoba que se llevará a cabo antes de fin de mes y para la que se baraja fletar autobuses.

Respecto a la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, no está de acuerdo con esa medida, y así se lo trasladó a los alcaldes en la reunión celebrada el 6 de octubre en Alcaracejos y se recoge en un escrito de respuesta, adelantado por Abc y al que ha tenido acceso este periódico, del propio Páez remitido a la Mancomunidad del Valle del Guadiato el pasado 25 de septiembre, en el que señala que se desecharon las obras de conexión entre la presa de Puente Nuevo con la ETAP de Sierra Boyera “porque la zona norte dispone como fuente de suministro de agua de dos presas (Sierra Boyera y La Colada) con una capacidad total próxima a los 100 hectómetros cúbicos para un consumo anual de 7,5 hectómetros cúbicos de agua”. Páez añade en la misiva que “por las características de las cuencas de ambas presas las aportaciones medias anuales son superiores a los 72 hectómetros cúbicos lo que supone una garantía de atención a la demanda muy elevada”. Sin embargo, hay que recordar que la realidad es que el embalse de Sierra Boyera se declaró seco el pasado 9 de abril y el agua de La Colada no se puede utilizar para el consumo humano desde el 17 de abril.

Los alcaldes recuerdan la conexión de 1995

Los alcaldes recuerdan que en la sequía del año 1995 se hizo la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera como medida de solución y, además, muestran su “indignación” porque en abril de 2022, hace año y medio, desde la CHG se dio luz verde a la construcción del trasvase entre Puente Nuevo y Sierra Boyera por consejo de los técnicos y así lo firmó la jefa de servicio de la Confederación al ser la mejor solución ante la bajada de reservas de Sierra Boyera, que ya era preocupante. Esa decisión fue, además, trasladada por los técnicos de la CHG a los alcaldes en una reunión en Alcaracejos. Pero esa obra no se ha realizado y, es más, no se ha incluido siquiera en los planes de sequía elaborados por el Gobierno central, por lo que no se hizo caso a los técnicos.

En su escrito de respuesta del mes de septiembre, ratificado días después en la reunión con los alcaldes, Joaquín Páez asegura que la presa de Puente Nuevo “pertenece al sistema de explotación de regulación general de la cuenca del Guadalquivir, que, conforme al Plan de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, es deficitario y desde el que se suministra agua a más de 225.000 habitantes y a 350.000 hectáreas de riego directo”. Y añade que hacer la conexión “estaría injustificado cuando existe una reserva de agua regulada en la presa de La Colada ejecutada para dar abastecimiento a la zona norte de Córdoba”.

Además, el presidente de la CHG rechaza la conexión porque se requiere hacer una obra de captación en el embalse de Puente Nuevo, la construcción de la instalación de la elevación de agua y la ejecución de una conducción de 32 kilómetros de longitud que necesita de la correspondiente tramitación ambiental, “de la que no están exentas las obras de emergencia”, así como de los expedientes de tramitación forzosa o de disponibilidad de terrenos a lo largo de la traza de conducción. Y concluye Joaquín Páez señalando que “el coste estimado de esa conexión superaría los 20 millones de euros”. Para el presidente de la CHG, la mejor opción sigue siendo ejecutar las obras pendientes de la red secundaria de La Colada. En este sentido, hay que recordar que la Junta tiene prevista su licitación y ha aprobado un gasto de más de 11 millones.

Páez, en su respuesta, dice que no se hubiera llegado a tiempo como sí se llegó con la conexión de emergencia de La Colada. No obstante, poco después de poner en práctica esa conexión de urgencia el agua de La Colada fue declarada no apta para el consumo, situación que se mantiene.