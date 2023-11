El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha anunciado este viernes una medida drástica que tendrá un importante impacto en el bolsillo de los ciudadanos de la provincia. Se trata de la subida de las tarifas de la basura que se aplican en los municipios, que lo hará en un porcentaje inusual y muy alejado de la inflación actual: un 40 por ciento más.

La subida se aplicará en la factura de Epremasa, la empresa medioambiental de la Diputación, a todos sus clientes por igual. Es superior incluso a la que ya acordó su equivalente en la capital cordobesa, Sadeco, que sube el año que viene un 35 por ciento. En ambos casos la decisión política ha correspondido a gobiernos del PP con mayoría.

Déficit de Epremasa

De media, según Fuentes, cada usuario cordobés tendrá que pagar 3,14 euros más cada mes; al año son casi 40 euros. La factura media en Córdoba es de 100 euros anuales. Con esa subida del impuesto se podrá enjugar parte del déficit que ahora mismo tiene Epremasa, que se espera que supere los 9,5 millones de euros el año que viene. La nueva tarifa, en teoría, servirá para equilibrar las cuentas de modo que en 2025 se pueda volver a la normalidad.

Hasta el mismo Fuentes reconoce el castigo para los contribuyentes que supone la subida. "El 40 por ciento es un castañazo. Es muy difícil de digerir", ha indicado en la presentación de la nueva tarifa.

Causas de la subida

Las causas que explican el desfase en las cuentas de Epremasa son varias, todas ajenas a la empresa. La primera es el incremento en los costes de producción en suministros como la electricidad o el combustible, que suponen en torno a dos millones de euros más al año. Otra porción corresponde a la bajada en la venta de productos reciclados, que han caído un 60 por ciento en un contexto de crisis económica e inflación. «Es un mercado muy voluble», ha justificado el presidente de la Diputación de Córdoba. Esas pérdidas rozan los 3,2 millones de euros que Epremasa deja de percibir.

Con todo, la parte del león corresponde al impuesto sobre vertederos ideado por el Gobierno central, aunque en realidad esas cantidades terminará cobrándolas la Junta de Andalucía. Epremasa, solo por este concepto, tendrá que pagar el año que viene 4,5 millones de euros. Junto a los dos conceptos anteriores suman los 9,5 millones de agujero económico en las cuentas de una empresa que tiene un presupuesto de 40 millones de euros.

Propuestas

Para corregir las cuentas e impedir la quiebra de Epremasa, el equipo gestor ha calculado que habría que subir las tarifas más de un 50 por ciento. No será tanto porque la Diputación hará una transferencia de capital de dos millones de euros para gastos corrientes. Pero aun así, hasta el mismo Fuentes reconoció sinceramente el castigo para los contribuyentes que supone la subida. «El 40 por ciento es un castañazo. Es muy difícil de digerir», indicó en la presentación de la tarifa.

Cabe preguntarse por qué la Diputación no asume, si no en su totalidad en un porcentaje más elevado, el déficit de su propia empresa. Fuentes aclaró que «la Diputación puede aportar hasta un punto razonable. Si subimos mucho la aportación al gasto de explotación, el daño estructural va a seguir estando ahí». Es como intentar tapar una fuga de agua en una cañería con un dedo. Mientras no te muevas del sitio, saldrá menos agua, pero cuando te vayas el agujero seguirá existiendo.

Ordenanzas congeladas

La subida de Epremasa eclipsa por completo la actualización de las ordenanzas fiscales de la Diputación, que se van a congelar para 2024 en todos sus demás capítulos. Queda por dilucidar qué pasa con la tarifa del agua de Emproacsa, que atiende a cientos de miles de consumidores en la provincia. Fuentes no quiso aclarar qué pasará —lo hará en próximas fechas— pero ya ha advertido de que su situación financiera es igual de crítica que en Epremasa. H