El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba y responsable del área de Infraestructuras, Andrés Lorite (PP), ha calificado este jueves de “nefasta” la gestión que el equipo de gobierno provincial anterior (PSOE e IU) ha hecho de los Planes Provinciales del último cuatrienio. Lorite ha sustentado su afirmación indicando de que de las obras que eran competencia total de la Diputación solo se ha ejecutado el 19,15%.

En concreto, Lorite ha indicado que del total presupuestario del cuatrienio que ahora acaba, que contemplaba 170 actuaciones y un montante económico de casi 50 millones de euros, la parte de la institución provincial contemplaba 79 obras presupuestadas en 26,7 millones. De este segundo bloque, el vicepresidente primero ha indicado que solo se han ejecutado 21 por una cuantía de 5,1 millones, lo que supone que se ha quedado sin terminar casi un 80% del total planificado. El estado en el que se encuentran los trabajos pendientes es variado puesto que algunos están en ejecución, otros en licitación, algunos en redacción e incluso algunas otras sin redactar, según los datos facilitados por Lorite. El diputado popular ha indicado que cada periodo de Planes Provinciales debe darse por finalizado con el cierre del mandato, con lo que los del cuatrienio precedente deberían haber expirado en mayo del 2023.

El responsable de Infraestructuras ha señalado que el problema que presentan esos 21,6 millones que quedan por ejecutar es que deberán consignarse en los presupuestos del año 2024, lo que supondrá la generación de “trabas para la ejecución” de los nuevos planes provinciales del cuatrienio 2024-2027.

Sobre el control de la ejecución de obras

Por otro lado, también ha reprochado la falta de control del anterior equipo de gobierno sobre las 91 obras que deberían haber ejecutado los ayuntamientos, cuyo presupuesto asciende a 23 millones. En este caso, Lorite ha indicado que no se ha llevado a cabo el procedimiento de una manera correcta puesto que se transfería a los municipios el importe consignado al principio del ciclo para que los consistorios los ejecuten pero que después no se ha llevado un control de dicha ejecución, de modo que, a día de hoy, “no podemos saber” en qué situación se encuentran pues, según ha indicado, hay casos, como el de Los Blázquez, donde los fondos previstos se han usado para otros fines. Cree el diputado popular que lo correcto hubiera sido transferir los fondos de cada obra al recibir la certificación de conclusión de la misma.

Esta situación, a juicio de Andrés Lorite, es consecuencia del “mal funcionamiento de la Diputación anterior en materias claves” por una “falta de compromiso”, lo que considera que h a llevado a una “parálisis total y absoluta”. El diputado ha anunciado que el equipo de gobierno actual “asume el compromiso de llevar todas esas obras pendientes a cabo”, así como las del próximo cuatrienio. También ha anunciado reestructuraciones de algunos servicios, con el fin de ganar en eficacia, como es el caso del SAU, del que ha señalado que pese a la buena labor de sus profesionales, "no ha sido impulsado como debiera”.