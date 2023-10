El coordinador provincial de IU de Córdoba, Sebastián Pérez, ha vuelto este martes a culpar a la Junta de Andalucía de inacción ante la contaminación por nitratos del agua de la presa de La Colada, pues, según ha explicado, era la administración competente en ello. Esta afirmación es la conclusión que se extrae de la respuesta dada por el Gobierno central a la pregunta formulada por el diputado por Córdoba de Sumar Enrique Santiago sobre las responsabilidades y medidas adoptadas en relación con el estado del agua en el norte de la provincia tanto por el Gobierno central como por el andaluz.

En la respuesta, se señala que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó a la Junta de que tras un control sobre el estado de la masa de aguas superficiales y las normas de calidad en el citado embalse, el agua del mismo, “no alcanza el buen estado”.

En este contexto, la respuesta al diputado de Sumar indica que “corresponde a la Junta de Andalucía redactar y hacer cumplir el Programa de Actuación Aplicable en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, como es el caso de la cuenca de aportación del embalse de La Colada. Le corresponde, así mismo, redactar y controlar la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias”.

Pérez ha indicado que la Junta conocía el estado de las aguas de La Colada, según el Gobierno central, que en concreto señala que “la Junta de Andalucía conoce las presiones e impactos (nutrientes procedentes de fuentes puntuales y fuentes difusas) que afectan al embalse, tanto por la tramitación de Plan Hidrológico de la cuenca como por la declaración de zonas vulnerables. El coordinador de IU en Córdoba ha recordado que el embalse de La Colada “está declarado zona vulnerable a la contaminación por nitratos” y ha criticado que ante ello el Gobierno andaluz “se ha sacado de la manga un plan, junto con el presidente de la Diputación, en el cual no afecta, ni trata y niega la contaminación existente”.

El responsable cordobés de la coalición ha apuntado asimismo que esa zona está declarada como vulnerable por nitratos “debido a la importancia de la contaminación difusa de fuentes agrarias y ese tipo de contaminación corresponde de forma clara y explícita al Gobierno andaluz”.

Ante esta situación, en la respuesta del Gobierno central a Santiago Romero se recoge que desde el organismo de cuenca se han adoptado distintas medidas como establecer “los valores límite de emisión de nutrientes en las autorizaciones de los principales vertidos de la cuenca con aportación al embalse de La Colada. Tienen limitados los nutrientes los vertidos urbanos de Pozoblanco, Alcaracejos, Villanueva del Duque, El Viso, Villaralto; y el vertido industrial de Covap”.

También ha acometido la Confederación del Guadiana, el control de las actividades “susceptibles de incorporar sustancias nutrientes en las cuencas de aportación de los embalses, con especial atención a los vertidos desde fuentes puntuales, recayendo la competencia del control de las fuentes difusas en otras administraciones y sin perjuicio de las potestades del organismo de cuenca ante la detección de un vertido contaminante no autorizado”. Además, asegura la respuesta del Gobierno que también la Confederación ha llevado a cabo “inspecciones periódicas a los embalses con la finalidad de detectar posibles episodios de proliferación y poder alertar de los mismos”.

Por todo ello, Sebastián Pérez reclama a la Junta que actúe sobre algo que conoce desde hace tiempo y ha criticado que el plan presentado junto a la Diputación no ataca el problema real del embalse, puesto que se dirige hacia las algas, que es la consecuencia de la contaminación y no al origen, además “puede generar otros productos tóxicos y, además, en seis meses no vamos a tener agua potable en buenas condiciones”. Pérez ha concluido señalando que “no comprendemos cómo el Gobierno andaluz hace un negacionismo peligrosísimo y deja a 80.000 personas sin agua”. Por eso ha reclamado soluciones reales y efectivas contra la contaminación del embalse de La Colada.