Ximenez Group continúa reforzando su equipo gracias a la incorporación en la plantilla de la compañía de las dos primeras mujeres especialistas en el montaje e instalación de iluminación y grandes estructuras en calle. Así, Ximenez Group cuenta ya con su primera cuadrilla de mujeres para la instalación de la iluminación de Navidad.

“La baja presencia de mujeres en estudios relacionados con la electricidad y profesiones más técnicas ha sido la principal causa de la falta de personal femenino en puestos tan especializados como nuestros montadores de calle”, afirma Alberto del Rey, director corporativo de RRHH de Ximenez Group.

“Gracias a la apuesta por la captación de talento femenino y el refuerzo de la formación de mujeres en estos perfiles técnicos que estamos desarrollando en la compañía, hemos conseguido dar un paso importante para la contratación de mujeres especialistas en instalaciones eléctrica en nuestra plantilla. Avanzamos con la sociedad y esperamos que esta presencia de la mujer dentro de los puestos de trabajo más técnicos sea cada vez más numerosa, firme y fuerte”, concluye del Rey.

Desiré Jiménez y Rosalía Taguas son las dos primeras mujeres que se incorporan al equipo de montaje de Ximenez Group y que durante esta campaña de Navidad se encontraran trabajando en diversos puntos del mapa para la instalación de los proyectos de iluminación navideña que la empresa de Puente Genil tiene proyectados de cara a la época festiva.

“Me siento muy feliz realizando un trabajo que me gusta mucho y estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado Ximenez y por el apoyo que he tenido por parte de nuestro encargado”, comenta Rosalía, quien afirma que se siente “aceptada y querida por todo el equipo de cuadrillas del que formo parte. Me siento una más del equipo y es una enseñanza para mis hijos, el luchar por tus sueños e intentar ser feliz realizando un trabajo que te gusta”.

Su compañera, Desiré, destaca que “desde el primer día, todos mis compañeros han sido muy amables y nos han explicado todo con mucha paciencia, ayudándonos mucho a ambas”.

Una satisfacción que también traslada David Muñoz, capataz de la cuadrilla en la que Desiré y Rosalía desempeñan su trabajo, que afirma que para él “es un orgullo contar con ellas en nuestro equipo. Se han integrado perfectamente y ya son parte de la familia”, destacando que “han aprendido muy rápido, son hábiles, responsables y muy comprometidas con el trabajo. ¿Qué más se puede pedir?”. Y es que este es un gran paso para la compañía, dentro de un sector que tradicionalmente ha sido masculino y que, cada vez, tiene más representación y protagonismo femenino. Una representación a la que Ximenez Group se une gracias a Desiré y Rosalía.