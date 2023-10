La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha urgido al presidente de la Diputación de Córdoba, el popular Salvador Fuentes, a poner líneas de ayuda y de asistencia técnica para los gobiernos locales “que impidan lo que está ocurriendo con los alcaldes del PP en La Granjuela y Villanueva del Rey, que van a devolver 1,5 millones de euros de fondos europeos de Transición Justa destinados a infraestructuras para mayores, localización de empresas y usos turísticos, entre otros, por ser incapaces de gestionarlos”.

Según informa el PSOE, Crespín ha hecho un doble llamamiento este miércoles durante una visita a Belmez. Por un lado, a los alcaldes del PP que no son capaces de sacar adelante estos proyectos, para que “pidan auxilio y ayuda a la Diputación y a su presidente, Salvador Fuentes, que es del PP, y al que aún no le he visto interesarse y decirle a sus compañeros de filas que cómo van a renunciar a 1,5 millones de euros para sus municipios”. Y de otro, a la propia Corporación provincial, para que ponga líneas de ayuda y asistencia técnica para que los ayuntamientos puedan gestionar adecuadamente estos recursos “ya que somos conscientes de que son fondos complejos en su tramitación y justificación, y para eso está la Diputación”. En este sentido, ha afirmado que “si Salvador Fuentes es el alcalde de los alcaldes, pues para eso está, para que el Guadiato no tenga que renunciar a fondos como estos”.

Además, ha anunciado que hay una nueva edición con convocatoria de 25 millones de euros que se ponen a disposición de ayuntamientos y diputaciones para nuevos proyectos de Transición Justa.

Fondos europeos para la Transición Justa

Crespín ha incidido en que los ciudadanos “deben contrastar dos modelos de gobierno”. Por un lado, “un modelo de gobierno socialista que pone recursos para los territorios como son los fondos europeos para la Transición Justa, destinados a aquellos territorios que en sus años tenían minería, como sucedía en Belmez, y que tienen en sus manos sacar adelante proyectos de renovación y riqueza para sus municipio gracias a esos fondos”. Así, ha añadido que “no sólo se beneficia el futuro de Belmez, sino de toda la comarca, porque tanto el parque periurbano como el centro de formación y tecnológico de análisis del almendro que se van a impulsar redundarán no sólo en la generación de progreso y bienestar en este pueblo, sino en toda la provincia”.

Y de otro lado, ha referido que “esto contrasta con lo que venimos denunciando los socialista en La Granjuela y en Villanueva del Rey, donde dos equipos de gobierno dirigidos por el PP están renunciando a los fondos europeos, máxime cuando la comarca siempre está demandando apoyo y auxilio a las administraciones para que la gente tenga oportunidades de empleo y calidad de vida para fijar su residencia”.

“Hay dos modelos; el modelo de arremangarse, trabajar y proponer ideas, como hacen los alcaldes socialistas, y el modelo de dejadez, incapacidad y falta de gestión, como hace el PP, que es incapaz de retener esos fondos para que tengan repercusión en sus ciudadanos”, ha remachado la dirigente, que ha rechazado que “estén escurriendo el bulto y amparándose en los plenos municipales para justificar su incapacidad de gestionar los fondos”.

Crespín se ha referido expresamente a uno de los proyectos aprobados en La Granjuela “en un tema tan sensible como una residencia para mayores en una zona tan envejecida como es esta comarca, y en el que el equipo de gobierno del PP con su alcaldesa a la cabeza, lo que han hecho es tirar la toalla”.

Por su parte, la alcaldesa de Belmez, Ana Belén Blasco, ha reiterado la “importancia de estos fondos de Transición Justa para la creación de empleo en la comarca”, y ha puesto como ejemplo los dos proyectos que sacarán adelante en el municipio, uno de ellos, por un importe de casi 500.000 euros, para rehabilitar el antiguo ambulatorio y crear en él un centro de formación y tecnificación del almendro, y otro más, con casi 1,7 millones de euros, para la adecuación de un espacio minero parque periurbano y la creación de un centro de interpretación.