El Pleno de la Corporación municipal de Priego, en la sesión de carácter ordinario de septiembre, aprobaba, con los votos a favor del PP, una subida del 11,68% de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Durante la exposición del expediente, el presidente del área de Hacienda, Antonio Navas, ponía sobre la mesa los argumentos que han llevado al equipo de gobierno a plantear esta modificación, señalando que desde el año 2015 «no hemos hecho ninguna modificación y desde Intervención nos han indicado que lo hagamos porque es muy necesario para poder contar con 800.000 euros para este ejercicio».

Según puntualizaba Navas, «el valor más repetido de la subida rondaría los 24 euros anuales por vivienda, lo que supone 2 euros al mes, pero sí es verdad que nos solucionaría el problema que se nos plantea desde Intervención».

Rechazo de la oposición

Frente a tales argumentos, los grupos de la oposición mostraron su frontal rechazo a la propuesta, indicando en este sentido Vanesa Tauste, portavoz de IU-Unidas por Priego y Aldeas, que «si el mantra del PP es bajar impuestos, no me parece justo subirlos cuando se puede, sobre todo, al tratarse de un impuesto no progresivo».

Por su parte, Santiago Martínez, de Vox, indicaba que en el programa político de su formación «llevamos una bajada de impuestos, tanto del IBI urbano como del rústico, por lo que, con la que está cayendo ahora mismo, por pequeña que sea la subida, los vecinos la van a notar en el bolsillo».

Para el PSOE, la subida que plantea el equipo de gobierno, «creemos que es desorbitada», como así la definía Toni Musach, afirmando que su grupo político estaba de acuerdo con un incremento en este impuesto, «pero de una manera progresiva», planteando un aumento del 2,75% anual durante los próximos cuatro años, ya que de otra manera, y en contra de los que afirmaba el presidente del área de Hacienda, «la subida media anual por recibo será de 40 euros».

Finalmente, la portavoz del PP, Virginia Bermúdez, confirmaba en sus palabras que «no hay otra manera posible de sufragar los gastos del día a día si no es con la propuesta que plantea el equipo de gobierno».

El alcalde recuerda que no hay subidas de impuestos desde 2015

Tras las intervenciones de los portavoces, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, tomaba la palabra para recordar que, «sin subir los impuestos desde 2015, ha llegado un momento en el que no podemos estrujar más la situación para el día a día, ya que hay servicios prioritarios que tenemos que seguir prestando y esta subida nos permitirá tener en funcionamiento esos servicios».

Según Valdivia, «en relación al IBI, seguimos estando por debajo de municipios como Montilla o Puente Genil». El alcalde añadió que la política económica del equipo de gobierno «no pretende subir los impuestos, aunque lo que correspondería en estos momentos es que todos los impuestos municipales se actualizaran con el IPC». El alcalde reiteró que la subida aprobada se destinará al funcionamiento del día a día del Ayuntamiento y de los servicios que se prestan desde la administración local.