El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha desmontado dos de las principales demandas de la plataforma Unidos por el Agua del Norte de Córdoba, una asociación ciudadana que ha realizado su propio plan de contigencia para solucionar de una vez por todas los problemas del agua en las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato.

Entre otras medidas, el colectivo ha pedido en un detallado documento un trasvase de agua desde el pantano de La Serena, el más grande de España (ubicado en Badajoz) y que se encuentra en la cuenca hidrográfica del Guadiana, la misma a la que pertenece la mayor parte de Los Pedroches. Otra exigencia era construir una planta potabilizadora al pie de La Colada para evitar tener que mover el agua contaminada a 40 kilómetros de distancia.

El trasvase desde Badajoz, inviable

Con respecto a la primera, Fuentes ha asegurado que "no se puede modificar un plan hidrológico de la noche a la mañana". Y dado que dicho trasvase no aparece en ningún plan oficial por ahora, el presidente de la Diputación prefiere no especular con esa posabilidad. Es el mismo argumento que ya dio en su día, en una entrevista con Diario Córdoba, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda.

En su lugar, Fuentes aboga por otro trasvase que lleva un año y medio sobre la mesa pero que ya fue descartado por el Gobierno central el año pasado. Se trata de un movimiento de agua desde Puente Nuevo, ahora infrautilizado tras el cierre de la central térmica, y Sierra Boyera. Este es un trasvase dentro de la misma cuenca, lo que facilita la tramitación, y es otra de las propuestas de la plataforma ciudadana.

La potabilizadora, cara y lenta

Con respecto a construir una nueva potabilizadora en Los Pedroches, junto a La Colada, Fuentes la descarta por su coste y plazos, demasiado largos como para atender la situación de urgencia que vive todo el norte de la provincia. Estima que se tardarían unos cinco años y se requiere una inversión de 10 millones de euros.

El presidente de la Diputación asegura que ha tenido en cuenta esta sugerencia de Unidos por el Agua, pero considera que "los esfuerzos de depuración hay que concentrarlos en un sitio".