La renuncia al acta de concejala de Esperanza Caro de la Barrera, anterior alcaldesa de Palma del Río, y número uno en la lista socialista en las municipales del 28M, ha conducido a cambios en el grupo municipal. El PSOE ya ha acordado los nuevos cargos en el grupo plenario. Caro de la Barrera, como secretaria general del PSOE-Palma, informa que la concejala liberada va a ser Ana Belén Corredera Liñán, número 3 de la candidatura; el portavoz propuesto es Alejandro Marco Trillo, número 4 en la lista, y la salida de la regidora saliente mueve la lista hasta el número 8, José Antonio Martínez Liñán. El número 7 lo ocupaba Ana Belén Santos Navarro. Motivos profesionales han conducido a Santos Navarro a no entrar en el Ayuntamiento.

Los socialistas en asamblea y ejecutiva han adoptado estas decisiones tras comunicar, en asamblea extraordinaria, la exalcaldesa que renunciaba a su acta de concejala, ya había actuado como portavoz en el pleno de investidura y en sesión plenaria donde se aprobó la nueva estructura del Ayuntamiento palmeño con un equipo de gobierno liderado por el PP que consiguió en las urnas 12 concejales, sobrepasando la mayoría absoluta en 11 ediles de un arco plenario de 21. IU forma grupo con 3 y el PSOE con 6 concejales. Así que el grupo municipal del PSOE queda formado por José Caamaño Martínez, Ana Belén Corredera Liñán, Alejandro Marco Trillo, Sonia Díaz Díaz, José María Parra Ortiz y José Antonio Martínez Liñán.

Caro de la Barrera declaraba, tras su decisión de abandonar su acta como concejala, que se trata de una decisión personal. Indicaba no encontrarse bien física y emocionalmente y que “desde la honradez me veo en la obligación de presentar mi renuncia porque para hacer una buena oposición hay que estar al 100%, y ahora mismo no es mi caso”.