A primera hora de la tarde de este viernes se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Puente Genil en el que se ha dado cuentas y aprobado las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en materia de organización, es decir, las retribuciones económicas que percibirán tanto los cargos públicos como el personal eventual del Ayuntamiento de Puente Genil durante el mandato 2023 -2027, unos gastos destinados al pago de los emolumentos del personal político que se establecen en 323.863 euros.

A excepción de la asignación a grupos políticos que ha contado con el voto negativo de Vox, el resto de puntos sobre retribuciones han salido adelante con los votos favorables del PP, PSOE e IU y la abstención de Vox.

En el mismo acto se ha acordado la composición de la Junta de Portavoces, que se celebrará cada viernes previo a sesión ordinaria, está integrada por Sergio Velasco, Tatiana Pozo, Esteban Morales, Jesús David Sánchez, Toñi Gallardo y la secretaria general del Ayuntamiento, M. Isabel Alcántara .

El alcalde, Sergio Velasco, ha propuesto la creación de comisiones del Pleno: permanentes , aquellas que hacen un seguimiento rutinario del equipo de gobierno y que van a coincidir con las tres áreas de gestión creadas por el gobierno. Se reunirán mensualmente el jueves anterior a la sesión plenaria. Y las especiales, se establecen dos, una de cuentas y otra de reorganización del sector público, "para racionalización de este sector para su simplificación", dijo el alcalde. Y en las que se integran las empresas públicas, la Fundación Juan Rejano.

Todas las comisiones estarán integradas por nueve miembros, y la representación será proporcional a la del Pleno, así como la integración de los funcionarios titulares, Isabel Alcántara, Alba Martín y Pedro Díaz.

Se ha establecido como periodicidad la celebración de la sesión ordinaria de los plenos, el último jueves de cada mes a las 18 horas.

Los sueldos del alcalde y de los concejales

La propuesta del alcalde y que ha salido adelante sobre la relación cargos dedicación exclusiva-parcial y sus retribuciones y las indemnizaciones por asistencia a Pleno, explicó que "se ha utilizado como referencia la misma configuración presupuestaria de 2019". El alcalde percibirá una cuantía anual y bruta por su dedicación al 100% de 59.669 euros.

El concejal coordinador de área del PP , Javier Villafranca, percibirá 38.400 euros brutos al año para una dedicación del 80%. Se establecen dos concejalas delegadas, María Delgado y Asunción César con una retribución de 29.260 euros, por un contrato al 80%. El PP también acuerda un concejal delegado de Gobierno , Joaquín Fernández, con una dedicación del 35% por la que percibirá 12.801 euros brutos al año.

EL PSOE dispondrá de un portavoz de grupo o adjunto o concejal con una dedicación del 51,57% por la que percibirá 18.861 euros brutos al año, que lo ocupará Jesús López. E IU, con un concejal o portavoz al 100% por 36.575 euros al año, que percibirá Jesús David Sánchez.

En cuanto al personal eventual se ha aprobado la designación de una secretaria de Alcaldía que percibirá 16.098 euros por una dedicación del 62%, en la persona de María Cabezas; un secretario de grupo del PP con el 100% de dedicación con una asignación de 25.965 euros, en la persona de Antonio Angel Pino. Un jefe de Gabinete al 50%, percibirá 15.220 euros en la persona de Manolo Velasco y un jefe de prensa del Gobierno con una asignación de 30.440 euros brutos al año, en la persona de Pablo Mansilla.

Al PSOE se le ha asignado un secretario de grupo al 100% con una asignación de 25.965 euros brutos al año, que ocupará José Cerezo. Y Vox, un secretario de grupo al 39,67% que percibirá 10.300 euros brutos al año, y que está por determinar la persona que lo ocupará.

Los miembros de la corporación, que ya tengan asignación económica, no percibirán ninguna indemnización por asistencia a Pleno, a Junta de Gobierno o Comisiones, pero los que no dispongan de ello, percibirán por asistencia a pleno ordinario 275 euros y por el extraordinario, 100 euros.

Por asistencia a la Junta Local ordinaria, 200 euros y extrarodinaria,75 euros y por asistencia a las comisiones informativas, 100 euros.

El portavoz del PSOE, Esteban Morales, expresó el malestar de su grupo, a pesar de haber votado a favor. Dijo que se trata de " un tema en el que es fácil hacer demagogia, siempre estaremos en el ojo de la crítica", y continuó diciendo que " mostramos nuestra disconformidad con la propuesta del equipo de Gobierno porque más allá de la cifra, entendemos que no es proporcional el reparto". Aclaró que "a un grupo que representa 9 concejales (PP), se le atribuye 257.000 euros, frente a los 44.000 euros que percibirá el PSOE entre el concejal y secretario de grupo, mientras que 36.000 euros recibirá un grupo con 4 ediles (IU) y 10.300 un grupo con un edil (VOX)". Por tanto, "en proporción la diferencia entre 7 y 4 concejales está en 8.000 euros y de 4 a 1 supera los 26.000 euros". Por otra parte, criticó que "el sueldo del alcalde lo hemos conocido cuando hemos llegado al Pleno", al tiempo que aseguró que "va a ser el sueldo mayor de la democracia de este Ayuntamiento, está al máximo legal ". De todas formas, "vamos a insistir que nuestro voto será a favor porque vamos a recibir una prestación para trabajar desde la oposición, si bien no hay proporcionalidad aunque intente alegar que en el anterior mandato tenía la misma aportación".

El alcalde, Sergio Velasco, aclaró " mi salario es el mismo que yo he estado cobrando en la empresa de la que procedo, no he venido para ganar dinero ni para perder el salario que tenía, es un salario dentro de la legalidad y razonable".

Por otro lado, recordó la proporcionalidad en 2019 en el global. Y matizó que el PP percibía 32.500 euros igual que IU por 5 concejales frente a Ciudadanos con 18.800 euros, un concejal, es decir , - apostilló "no había ninguna proporcionalidad de uno a cinco". En definitiva, cerró el regidor local manifestando que "es razonable para los tres grupos y para hacer una labor de oposición".

Por otro lado, explicó Velasco que "hemos integrado un jefe de prensa, ya que había un empleado público pero se amortizó su plaza, por lo que nos impiden convocarla, de forma inmediata". De manera que "hemos apostado por descargar una parte para cubrirla con un profesional". Esta determinación la ha criticado Morales, ya que se trata, apuntó, de un cargo que trabajará para el partido y no como un profesional para el Ayuntamiento.

Por otra parte, se acordó por mayoría la asignación a los grupos políticos, con una asignación fija por cada grupo de 375 euros mensuales y una variable de 150 euros por edil.

Gallardo dijo que desde "VoX no estamos de acuerdo porque la fija se ha bajado y la variable se ha subido, supone 12.600 eros más al año".