Fuentes dedica su primer día laborable en la Merced a organizar espacios y funciones en Presidencia

La llegada a bordo de su Vespa roja al Palacio de la Merced del nuevo presidente, Salvador Fuentes (PP), se puede decir que ha sido la primera pincelada de color y originalidad de la nueva etapa en la que entra la Diputación de Córdoba.

En su primer día laborable (aunque está ejerciendo desde el pasado viernes), Fuentes se ha mantenido fiel a sus costumbres y no ha cambiado su medio de transporte urbano cotidiano. Después, ya en su despacho, “lo primero que he hecho ha sido organizar tanto espacios como funciones” en el área de Presidencia, explica quien no desconoce la zona noble del recinto de la Plaza de Colón. Lo de organizar los espacios quizás sea lo más urgente, si es que se quiere dar a la oficina que ocupará los próximos cuatro año un toque de personalidad, porque si lo pospone, la frenética actividad que supone el nuevo cargo, quizás no se lo permita.

Junto a ello, explica el nuevo presidente que ha dedicado parte de la mañana a reunirse con el equipo técnico y los jefes de servicio de la citada área para tener una primera toma de contacto, que le ha permitido “reencontrarme con muchas personas a las que ya conocía del periodo 2011-2015 y a los que me ha dado mucha alegría volver a ver”. También ha sido necesario firmar algunos documentos, “eso ya lo venía haciendo desde el viernes, porque la marcha de la institución no se puede resentir por el cambio”.

Todo ello, en el hueco matinal que le ha quedado libre antes de marchar hasta su pueblo, Palma del Río, donde ha asistido a la inauguración de la Feria de las Artes Escénicas que ponía en marcha su 40 edición. En el trayecto de ida y vuelta se ha interesado por cuestiones relacionadas con el problema del agua en el Norte de la provincia y ha atendido a algunos medios de comunicación ávidos de conocer las novedades que se están produciendo en el Palacio de la Merced. Por la tarde, completará la agenda del lunes con alguna reunión más de trabajo.