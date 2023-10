«Una de nuestras prioridades será la bajada de impuestos»

Se cumple un mes de las elecciones del 28 de mayo en las que el Partido Popular consiguió mayoría absoluta, llegando por primera vez a la Alcaldía de Rute. El 17 de junio tomó posesión del cargo de alcalde, David Ruiz Cobos, quien destacó en su discurso su compromiso de trabajo y el de su equipo. El PP cuenta con siete concejales, cuatro con experiencia y otros tres que llegan por primera vez a la política activa.

¿Cómo afronta estos primeros días el nuevo equipo de gobierno municipal?

Son momentos ilusionantes. Estos primeros días hemos mantenido un primer contacto con los trabajadores municipales, nos hemos reunido departamento por departamento para conocer el trabajo que realizan y conocer el día a día del Ayuntamiento. Es verdad que llevamos muchos años en la oposición, pero ahora debemos conocer todos los detalles, ya que nos ha tocado gobernar. Me gustaría que equipo de gobierno y trabajadores municipales formáramos un solo equipo.

¿Cómo ha ido el traspaso de poder con el equipo saliente?

Hemos tenido contactos con el que ha sido teniente de alcalde, Javier Ramírez y, sobre todo, con los técnicos municipales para conocer la marcha de los proyectos que aun están por desarrollar; así como cuestiones inminentes, que les hemos consultado, como la piscina municipal y las escuelas de verano.

¿Cuáles van a ser las delegaciones de los distintos concejales del equipo de gobierno?

Acabo de firmar los decretos que especifican las distintas delegaciones, que se dividen en siete grandes áreas. La de Alcaldía, además llevará Seguridad, Tráfico y Policía Local, Agricultura y Turismo. La segunda área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras estará a cargo del primer teniente de alcalde, Rafael García, que, además, será portavoz. La tercera, de Hacienda y Régimen Interior, estará a cargo de Ani Cobos, la segunda teniente de alcalde. La cuarta área comprende Aldeas y Servicios Sociales, Mayores y Juventud, que llevará Ana Barea, que será teniente de alcalde de aldeas. La quinta área, de Manuel Luque, con Festejos y Participación Ciudadana. La sexta área será para Francisco Jesús Fernández, que comprende Deportes y Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria. Y, por último, la séptima área, estará cargo de Dolores Ortega y comprende Cultura, compartida con Rafael García, Educación, Empleo e Igualdad.

¿Cuántos liberados va a tener este equipo de gobierno?

La decisión es que tanto el primero como el segundo teniente de alcalde van a tener una liberación completa, junto al alcalde. Tres liberados que no van a superar el gasto político que había anteriormente y eso que el anterior alcalde cobraba de la Diputación.

¿Qué primeras acciones de trabajo van a emprender?

Lo hemos dicho en campaña, y el primer trabajo está centrado en las obras de ampliación del polígono industrial. Queremos que estas obras se desbloqueen para que las empresas que necesitan suelo puedan acometer sus ampliaciones. Hay que desmontar una línea de alta tensión que pasa por parte de dichos terrenos. Añadir también como prioridad el plan integral de seguridad. Y dentro del distintivo de Municipio Turístico, estamos hablando con empresarios para contar con plazas de hospedaje. Otra de las prioridades en las que estamos trabajando con los técnicos de intervención y secretaría es la bajada de impuestos, antes queremos saber la situación económica del Ayuntamiento.

¿Qué nivel de ejecución del presupuesto lleva el Ayuntamiento?

Pues estamos a mediados de año y no queda dinero en las distintas partidas del presupuesto municipal. Cuando tenga todos los datos reales, lo comunicaré. Pero nos hemos encontrado con que el 90% de las partidas presupuestarias están ya gastadas. Es una pena, pero vamos a buscar una solución porque para eso nos han votado los ciudadanos.

¿Cómo van a ser las visitas de aquellos ciudadanos que quieran mantener una reunión con el alcalde o el equipo de gobierno?

Vamos a pedir a todos unos días, porque necesitamos un periodo de rodaje para conocerlo todo. Después estableceremos unos días para estas citas, porque desde luego vamos a atender a los ruteños. Yo siempre he sido una persona cercana, ya me conocéis, y no voy a cambiar. Somos un equipo con muchos concejales nuevos, pero nos hemos puesto las pilas para trabajar por mejorar nuestro municipio y la vida de nuestros vecinos.