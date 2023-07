Los trabajos de reparación del segundo grupo electrógeno averiado continúan en el trasvase de La Colada a Sierra Boyera. Tras la recuperación del primero a última hora del jueves el bombeo de agua a la red se está realizando inicialmente con dos de las tres bombas disponibles y todavía persisten los problemas de abastecimiento a través de la red en Hinojosa del Duque y en Belalcázar.

En Hinojosa, el alcalde, Matías González, ha señalado hoy que está entrando más agua en el depósito, aunque aún hay zonas de la localidad a las que aún no llega el suministro. Cabe recordar que este agua no es potable aunque sirve y es imprenscindible para la vida diaria.

El alcalde, que cada dos horas acude a comprobar el estado del depósito, ha explicado que "tras numerosas gestiones, llamadas y presiones a las distintas administraciones responsables" desde la Subdelegación del Gobierno le han trasladado que "se está garantizando un caudal de agua suficiente desde La Colada para abastecer a la localidad, por lo que desde hace diez horas, el agua está entrando con más fuerza en los depósitos, por lo que irán llenándose poco a poco".

Recomiendan no abusar

Matías González manifiesta que "hay vecinos que todavía no disfrutan del agua, por eso es necesario que ayudemos a que los depósitos se llenen y no abusar del consumo de agua para asuntos que no sean de necesidad hasta que lleguen a todos los vecinos de Hinojosa del Duque".

También está entrando más agua en los depósitos de Belalcázar en las últimas horas, pero en las zonas más altas del casco urbano no llega el agua por eso, el consistorio belalcazareño ha pedido la solidaridad de los vecinos que sí tienen agua para que no almacenen grandes cantidades para permitir que llegue a las zonas más elevadas