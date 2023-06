Negocios en jaque y hastío entre la población por los cortes de agua

La resignación y la paciencia han dejado paso a la indignación entre la población de Pozoblanco. Las primeras sensaciones llegaron cuando se anunció que el agua que salía de los grifos no era potable y en ese momento la mayor parte de la ciudadanía aceptó la situación esperando una solución más o menos rápida. No ha llegado ese momento y la realidad ha empeorado con los cortes, por lo que la indignación se ha hecho hueco como se comprobó el pasado martes en la manifestación convocada a las puertas del Ayuntamiento.

El no poder tener acceso normalizado a un recurso tan necesario como es el agua afecta a cada hogar, pero también de una manera clara a muchos negocios cuyos responsables asisten atónitos a lo que está ocurriendo. «Los bares de la zona alta están sufriendo más porque allí el agua no llega como a los de la parte baja», explica el presidente de la Asociación de Hosteleros de Pozoblanco (Hostepozo), Miguel Ruiz. A esto hay que añadir un problema, que cuando el líquido sale del grifo, «lo hace en unas circunstancias que no invitan a fregar ni a nada», explica Ruiz en clara referencia al color del agua.

Nunci Rojas, responsable de un negocio en la localidad, relata que «todavía tenemos algo de agua, así nos vamos apañando, el problema es que tenemos que tirar más de garrafas y ahora se tarda más en recoger de las cisternas». Y es que las escasas colas que se habían formado hasta la fecha en las cisternas habilitadas en diferentes zonas por Aqualia, empresa suministradora en la localidad, van creciendo por días. En esas colas es donde mejor se ve la indignación, pero también en las redes sociales, donde la gente demanda, fundamentalmente, que se avise de los cortes con algo de antelación para poder planificar cuestiones tan básicas como el aseo.

«El primer día, como no hubo aviso, se quedaron los platos sin lavar, los niños sin poder ducharlos y hay que tirar más de las cisternas de agua. En el momento que hay algo, pues aprovechamos para hacer todo lo que no podemos hacer sin agua».

Residencias

También se mira con preocupación a lo que ocurre en las residencias de mayores, aunque, según fuentes consultadas por este periódico, ambas tienen recursos propios para hacer frente, de momento, a la crisis, bien a través de depósitos o aljibes. Además, los camiones cisterna llegan todos los días para que puedan rellenar las garrafas y mantener a los mayores bien atendidos.

El otro foco de atención es Covap, que se ha visto en la necesidad de «reestructurar y optimizar» sus recursos hídricos y humanos para evitar el cese de la actividad. La cooperativa no ha cesado ninguna de sus actividades ante la grave situación del suministro de agua que hay en la zona, aunque sí se ha visto obligada a tomar determinaciones para hacer frente a esa realidad ante la que hay «preocupación», según comentan fuentes de la cooperativa.

Desde la cooperativa, se hace hincapié en que lo que se está trabajando es en una «eficiencia hídrica» para ahorrar el máximo de agua posible en todos los procesos de producción. Se utilizan dos palabras claves: «Reestructuración y optimización», que se aplican a la logística para tener alternativas y evitar ceses de actividades.

Por otro lado, Covap sigue trabajando en prestar logística en el reparto de agua a los ganaderos, que atraviesan también una situación compleja desde hace meses ante la limitación de los recursos hídricos y que se agrava ahora con los cortes de suministros diarios.

Inconvenientes en otros municipios

Los cortes en el suministro han provocado también problemas en el día a día de localidades como Hinojosa del Duque, que ha permanecido sin agua desde el lunes. La localidad cuenta con dos residencias de mayores que han tenido que hacer frente a diversos inconvenientes como no poder poner las lavadoras y han tenido que recurrir a agua de sondeos para tareas como la limpieza. El agua potable ha estado garantizada, ya que la acerca el Ayuntamiento a diario.

Establecimientos de hostelería consultados, como Bar Origen o Café Bar Hinojosa, al hecho de tener que comprar o ir al camión cisterna para el agua potable con la que preparan, por ejemplo, los cafés o cocinan, desde el lunes han tenido que buscar el agua también para lavar los platos, cocinar o la limpieza del negocio.

María José, vecina de Hinojosa, lamenta que el lunes se anunció que el corte iba a ser de diez de la noche a seis de la mañana y que no se hicieran acopios de agua, “y, claro, el agua no vino a las seis ni vino el martes, ni el miércoles y, prácticamente, tampoco el jueves, con lo que nos encontramos sin reservas en casa para el aseo por ejemplo”.

La presidenta de la asociación de mujeres Candela de Hinojosa, Emilia Gómez, asegura que el agua “es un derecho básico y vital y vamos a reivindicarla donde haga falta”. Además, indica que “no me entra en la cabeza que nos dejen varios días sin agua y nos hayamos tenido que duchar con una regadera, y hablamos de personas mayores, enfermas o encamadas cuyos familiares no pueden asearlos”. Gómez alza la voz para señalar que “nos escuchen de una puñetera vez”.

En Belalcázar, otra localidad especialmente afectada también, este jueves ha tenido lugar una concentración de vecinos en la plaza del Ayuntamiento en la que el alcalde ha explicado la situación en la localidad. Se trata de la tercera protesta que hay después de la de Pozoblanco e Hinojosa.