Varios municipios del norte de la provincia mantienen los cortes de agua durante el día

Esta pasada noche a las 22.00 horas se produjo el corte anunciado por Emproacsa debido a la avería de uno de los generadores del trasvase de La Colada a Sierra Boyera pero a las 6.00 de la mañana cuando debía volver el suministro no lo ha hecho. El alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, ha indicado que después de las 8.00 horas tuvieron un hilo de agua pero insuficiente y desde las 11.00 horas se encuentran sin suministro y "el fontanero que atienden los depósitos me ha comunicado que no está entrando nada de agua".

El propio alcalde ha acudido al embalse de La Colada para comprobar in situ que está pasando y ha manifestado que "nos dicen que están intentando arreglarlo pero no es segura la solución". Cabrera asegura que "no sabemos cuando va a durar esto y nos estamos planteando usar un pozo municipal". El alcalde ha dicho que lo que pedimos "ya no es ni para mejorar sino para subsistir" y ha reclamado que se acometa la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera. En Hinojosa y Belalcázar En Hinojosa del Duque solo queda agua en las zonas bajas y en parecida situación se encuentran en Belalcázar. Por otra parte, empiezan a plantearse movilizaciones y por eso ha apostado esta mañana el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, y el de Hinojosa, Matías González ha convocado una concentración para mañana a las 20.00 horas en la Plaza de la Catedral. El desconcierto es creciente, porque los alcaldes temen que sean más municipios en los que vaya agotando las reservas de los depósitos municipales y se queden sin agua. El agua de la red de La Colada no es apta para el consumo humano pero sí se emplea por la población para la limpieza y la higiene personal. Para tener agua potable los vecinos de Los Pedroches y el Valle del Guadiato tienen que acudir con sus garrafas a los camiones cisternas. La situación se ha complicado aún más para los 80.000 habitantes del norte de la provincia. Pozoblanco, sin agua desde las 15.00 horas de este martes El municipio de Pozoblanco está sin agua desde las 15.00 horas de hoy martes, según ha avisado en una nota la empresa Aqualia a los pozoalbenses. Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Pozoblanco, advierte a la ciudadanía que hoy prevé que antes de las 15'00h se agoten las reservas de agua de los depósitos y los grifos se queden sin agua en toda la localidad. Según Aqualia, la falta de agua se debe a que Emproacsa no ha bombeado agua a los depósitos locales desde anoche."Desde anoche Pozoblanco no ha recibido cantidad alguna de agua desde Emproacsa y eso hace que actualmente se esté a punto de agotar las reservas que quedan en los depósitos, culminando en el previsible corte de agua. Aqualia desconoce cuál será la duración del corte, pues desde Emproacsa no se ha facilitado previsión de restablecimiento", se informa en la nota.