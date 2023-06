El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco Albalá, ha adelantado cómo tiene establecido el organigrama de trabajo de su equipo de gobierno "para encauzarlo a una gestión eficiente de la administración local". En este sentido, va a subdividir el Ayuntamiento, a nivel organizativo, en tres grandes áreas de gestión. De un lado, se crea un área que incluirá Urbanismo, Ordenación del Territorio, Infraestructuras, Medio Ambiente y Deporte, que la coordinará personalmente el alcalde junto a dos concejales más y Egemasa, que también formará parte del el área de gestión de la Alcaldía.

Por otro lado, Tatiana Pozo Romero, "va a liderar el área relacionada con Presidencia, Recursos Humanos, Hacienda, Seguridad Ciudadana, a cargo de la cual también dispondrá de dos concejales más”.

Javier Villafranca Muñoz "presidirá un área que coordine Desarrollo Económico, Promoción de la Ciudad, Turismo y Cultura, quien también estará apoyado por otros dos concejales", según ha explicado el alcalde. Además, Villafranca también se hará cargo de gestionar la empresa pública de Sodepo.

Los otros seis ediles del PP; María Delgado, Rafael Morales, Joaquín Reina, Asunción César, Rafael Ruiz y Almudena Bascón, dirigirán las delegaciones que se engloban en estas tres áreas.

Asignación de los grupos políticos

Otros de los asuntos más inminentes a resolver será la asignación a los grupos políticos. En este sentido, el alcalde, adelanta que, teniendo en cuenta que el presupuesto municipal 2023 está aprobado y dotada la asignación para tal fin, “la propuesta se parece mucho a la existente, en líneas generales, no los detalles, pero sí las partidas económicas asignadas en su conjunto”. No obstante, añadió, “ tendremos que considerar las diferencias que ha habido en los resultados electorales. Buscaremos dotar a todos los partidos de una forma razonable, también estamos limitados presupuestariamente y no vamos a incrementar la partida recogida en el documento del presupuesto".