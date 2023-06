12:56

Primera intervención de Antonio Hurtado (PSOE)

El dirigente socialista tras felicitar al alcalde y su equipo, asume con deportividad su derrota y advierte que no defraudará la confianza de los vecinos que han apostado por un gobierno progresista. "En sus manos está que se cumpla otro de mis sueños, vivir en una ciudad cabal, donde los jóvenes no tengan que abandonar su tierra". También ha pedido respeto por la labor de la oposición. "Hacer la mejor Córdoba debe de ser nuestro objetivo compartido", ha matizado. Ha terminado pidiendo que no se repitan casos de corrupción como el 'Caso Infraestructuras' y que se incrementen los recursos para luchar contra la pobreza y los barrios más desfavorecidos.