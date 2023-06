Cardeña, único pueblo de Córdoba que llega al 17J con dudas sobre su gobierno

Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba llegan a la jornada de constitución de las nuevas corporaciones casi sin dudas sobre quienes serán los regidores del mandato 2023-2027. La excepción (a la hora de elaborar esta información) es Cardeña, donde IU (3 concejales) y PSOE (2) siguen sin cerrar acuerdo alguno, situación que llevaría al PP, como lista más votada (4 ediles), al sillón de la Alcaldía.

De ese modo, además de las 61 mayorías absolutas que salieron de las urnas, en los otros 16 consistorios se ha venido negociando desde el mismo lunes, día 29 de mayo. En algunos casos, las conversaciones continuarán hasta pocas horas antes de la constitución de la mesa de edad de los plenos constituyentes, pero centradas sobre todo en confirmar si el grupo mayoritario contará con algún apoyo más o si accederá al bastón de mando por ser la lista más votada.

Este mismo viernes se han dado a conocer algunos de los acuerdos ya cerrados, como es el caso de Hinojosa del Duque, donde PSOE (6 concejales) e IU (1) firmaron el acuerdo por el que el candidato socialista se mantendrá en la Alcaldía y contando en el equipo de gobierno con el único edil de la coalición.

También este viernes se conoció el resultado de las negociaciones de Villaviciosa, donde PSOE y los independientes del El Alcornoque, ambos con 3 ediles, acordaron que siga de alcaldesa la socialista Gema López, contando con Teresa Muñoz (cabeza de lista de Alcornoque) como primera teniente de alcalde.

Otro municipio que ha difundido este viernes el acuerdo alcanzado ha sido Peñarroya, donde la fórmula que se adoptará para hacer posible el acceso a la Alcaldía del socialista Víctor Manuel Pedregosa es la abstención de los concejales de Por Andalucía (IU). La condición de lista más votada del PSOE es la que permitirá llegar a la presidencia de la Corporación.

Este será el procedimiento que se pondrá en práctica en otros nueve ayuntamientos para elegir al regidor o regidora, bien porque no se han logrado acuerdos entre las distintas listas no ganadoras, bien por no cerrar acuerdos la mayoritaria con las otras opciones. Ese es el caso de Puente Genil, donde tanto PSOE como IU han informado de las infructuosas conversaciones mantenidas y que llevarán al PP al poder.

Así, en Montilla gobernará el PSOE como candidatura más votada, igual que en Pedro Abad, Baena, Adamuz o Posadas. En algunos de estos últimos todavía existe la posibilidad de cerrar cogobiernos.

Por su parte, el Partido Popular llegará a la Alcaldía de El Carpio, ante la mala relación de PSOE e IU; en Castro del Río, gracias a la abstención de los independientes Por Castro, ya que un posible acuerdo entre PSOE e IU solo sumarían los 6 ediles que ha logrado el popular Julio Criado. También llegarán al poder los populares en Lucena, al lograr una amplia mayoría simple, a la que solo un posible apoyo de Vox la convertiría en absoluta. Ciudadanos ha anunciado este viernes que no votará al candidato popular.

Los otros dos municipios en los que la mayoría simple de la lista más votada ha hecho necesarias negociaciones son Santaella, donde el PP dará su apoyo a Somos ASI, desbancando al PSOE que fue la candidatura ganadora el 28M. Por último, en La Victoria continúan esta tarde las negociaciones entre el grupo independiente Vamos, que ha logrado 5 de las once actas, con Izquierda Unida, formación con la que ya ha gobernado en el mandato anterior.