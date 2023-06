«Trabajar como independientes nos va dar otra libertad»

Antonio García va a iniciar su tercer mandato como alcalde de Montemayor. En los dos anteriores lo hizo bajo las siglas de Izquierda Unida y en esta tercera etapa, al frente de la agrupación de electores Contigo Montemayor, con la que ha logrado mayoría absoluta.

Antonio, revalida usted el cargo de alcalde, pero no con la formación que siempre lo hizo, IU. Esta vez lo ha hecho al frente de Contigo Montemayor. Un nombre que, a la vista de los resultados, parece que ha hecho justicia con Antonio García, porque ha estado Montemayor con «usted», ¿no?

Yo creo que justicia ha hecho el pueblo, con un equipo de gobierno y con unas personas que venían trabajando bien para Montemayor y que van a seguir en esa misma línea. Eso es lo que ha valorado el pueblo y no ha tenido ningún inconveniente en votar a otras siglas y al mismo equipo de gobierno.

De todas formas, ustedes históricamente pertenecían a Izquierda Unida, ¿no le da cierta nostalgia, por decirlo de alguna manera, haber recurrido a otra formación?

Son sensaciones extrañas. No sé si se puede llamar nostalgia. Algo hay en el estómago que te deja un sabor agridulce, pero ahora mismo, la verdad es que estamos supercontentos, porque ahora sí que estamos convencidos, cada día más, de que trabajar como independientes nos va a dar otra libertad. Creemos que al no estar tan encorsetados también el pueblo se puede beneficiar de eso, porque sus gobernantes ahora no tienen que cumplir ningún requisito de ninguna formación.

Sin embargo, en otros pueblos y por otros motivos, ha ocurrido lo contrario. Grupos que eran independientes se han identificado ya con algunos partidos porque dicen que es conveniente que el partido que gobierne en un pueblo tenga presencia institucional.

Bueno, en este caso estamos hablando de San Sebastián de los Ballesteros, seguramente.

Sí, entre otros, pero sí.

Evidentemente, Javier ha apostado a caballo ganador y en su labor está seguro de que eso va a ser así. Yo creo que el alcalde de un pueblo tiene que ir a la Diputación muchas veces, tiene que entrevistarse con la Junta también muchas veces y que los beneficios llegan al pueblo a partir del trabajo de la Alcaldía y del equipo de gobierno. Mi estilo ha sido siempre el de ir muchas veces a las instituciones donde me ha hecho falta algo, a Fomento, a Salud y a todos los diputados y hemos trabajado sin mirar el partido que gobernaba. Yo confío en eso y así voy a seguir. Yo no voy a consentir que por no ir afiliado a ningún partido Montemayor pierda ni la más mínima inversión de la Diputación, que es de donde más nos proveemos los ayuntamientos, y de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, sabe usted que a veces durante los distintos mandatos, la oposición suele echarle en cara a los partidos que gobiernan que son «más generosos» con los pueblos de su sintonía.

Sí. Eso siempre suele ocurrir, pero yo no creo que eso sea cien por cien así. Yo voy a intentar que no. Es verdad que es muy recurrente en los plenos de la Diputación echarse eso en cara, pero yo creo que está demostrado que no. Yo he recibido subvenciones de distintas administraciones de distintos signos políticos en los que ni siquiera era necesario ver con quién estabas hablando, sino que transmitías la necesidad de ese momento y yo confío en ese tipo de política y por la que apuesto y en la que siempre he creído.

¿En qué se va a diferenciar la política de Contigo Montemayor de la que llevaba antes IU?

Pues prácticamente, en nada. Mira, en los pueblos pequeñitos, cuando la organización gobierna, digamos Izquierda Unida, en este caso, o cualquiera de los otros partidos, el equipo de gobierno es la imagen del partido en ese pueblo. Así que la imagen de Contigo Montemayor es la de su alcalde y sus concejales. Ten en cuenta que los seis primeros puestos no cambian. Se unen dos caras nuevas, que llegan con muchas ganas, con muchos proyectos, con nuevas ideas y, sobre todo, el equipo de gobierno que se ha creado, gente que verdaderamente era independiente, porque lo son, porque creen en ese tipo de política, que no se hubieran unido a nosotros con nuestras siglas, o a ningún otro partido. Tenemos un grupo que tiene ganas.

Tras el problema surgido y la confección de esta nueva lista ha dejado completamente fuera del mapa político de Montemayor a IU.

Sí.

Y eso va a tener una repercusión también directa en la Diputación.

No creo que por Montemayor haya ningún tipo de repercusión. Yo no he hecho ni siquiera esa suma. Te invito a ti a que la hagas. ¿Crees que con 1.400 votos de Montemayor se habría conseguido la Diputación?

No, no digo la Diputación, pero un diputado más por IU.

Incluso creo que ni ese diputado hubiera salido por esos 1.500 votos. No he echado números, podríamos probar a hacerlos.

Entonces, en este nuevo mandato, ¿cuáles serán los asuntos fundamentales de trabajo?

Bueno, había muchos proyectos en marcha, que se ha garantizado su continuación. Pronto serán una realidad dos nuevas salas del museo de Ulía; en Urbanismo, la política era iluminar y poner acerado a todas las rondas del pueblo. Estaremos ya al 70% conseguido y vamos a seguir apostando para terminar ese 30%. Vamos a seguir insistiendo a Fomento para que la urbanización de la travesía sea una realidad con ese proyecto del que hemos sido beneficiados con fondos europeos, a través de Fomento, que se llama «Humanización de la travesía de Montemayor». Vamos a intentar que eso vaya rápido. Nuestro plan de caminos va a seguir, teníamos un programa muy ambicioso que vamos a intentar que se cumpla. En breve vamos a hacer efectiva la expropiación de La Tercia, que es un solar anexo al castillo, un antiguo lagar, propiedad de los dueños del castillo y que por interés general hemos empezado ya la expropiación. En el anterior mandato se compraron casas antiguas que conectaban dos viales, para que la circulación sea más fluida. Y por, supuesto, cosas nuevas que van surgiendo, no imprevistas, sino fruto del trabajo para que Montemayor pueda seguir a pleno rendimiento. Así que, los vecinos que estén tranquilos, que el nuevo equipo de gobierno va a hacer lo que venimos haciendo: trabajar, trabajar y trabajar.