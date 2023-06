«Nos ha ayudado mucho ponerle oído a la calle»

Lola Amo se mantendrá en la Alcaldía de Montoro, a la que llegó para sustituir a Ana Romero. Ahora lo hace tras haber ganado el PSOE por mayoría absoluta.

Usted venía ocupando la Alcaldía de Montoro en el último tramo del anterior mandato, gobernando en minoría. ¿Cómo ha sido la experiencia?

La experiencia ha sido positiva. Yo llevo vinculada a la política desde el año 99, he asumido distintas delegaciones.Llegué cargada de esa ilusión que suponía asumir la Alcaldía y con una dedicación plena de las 24 horas a mi municipio, con el compromiso con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones de 2019. Es verdad que hemos tenido en medio una crisis sanitaria, en la que hubo que aparcar muchos proyectos para dedicarlos a lo que era urgente en ese momento, pero podemos ponernos delante de la gente y decir que hemos cumplido.

Su caso ha sido, digamos, algo singular, porque ante la tendencia generalizada de pérdida de concejales y alcaldías en bastantes pueblos, algunos muy importantes para el PSOE cordobés, en Montoro ha sido lo contrario. Ha recuperado el terreno perdido.

Yo creo que ha sido la excepción que confirma la regla.

¿Cómo valora esta situación?

Siempre he pensado que, aparte de esa responsabilidad, vivimos unos momentos muy convulsos. Es verdad que esa empatía, ese compromiso que yo adquirí con la gente de estar en la calles, de compartir sus problemas y sus momentos de felicidad han sido claves. Y también ha ayudado muchísimo desarrollar esas iniciativas ,y sobre todo, ponerle oído a la calle. La gente ha sabido valorar perfectamente quién podía estar al frente de su Ayuntamiento. Además, he intentado contagiar al pueblo de Montoro de esa ilusión. Es verdad que hice una apuesta importantísima con una renovación de casi el 50% de la lista en la que mezclé la experiencia con la juventud. Yo siempre he pensado que la juventud tiene que tomar parte en el presente y ese es el equipo preparado que presenté bajo las siglas del Partido Socialista. La gente ha sabido valorar ese trabajo.

Sí, pero desde su experiencia, ¿cómo valora los resultados del PSOE a nivel provincial?

En una cuestión de este tipo, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reflexión. Ahora nos encontramos en un momento en el que al día siguiente de las elecciones municipales hubo una convocatoria electoral por parte de nuestro presidente y secretario general del partido, y ahora nos encontramos inmersos en eso. Pero es verdad que creo que hay que hacer una reflexión cuando pasen estos comicios. Habrá que analizar municipio a municipio y ver a qué se debe esa desconexión de la gente con el Partido Socialista.

Volvemos a Montoro ¿Se esperaba el PSOE esos resultados?

Yo, cuando me presenté a las elecciones lo hice con el convencimiento de que queríamos gobernar el municipio de Montoro y para eso habíamos desarrollado nuestro proyecto. Hemos presentado 150 compromisos, porque nosotros nunca hemos hablado de programa electoral, sino de compromisos, porque dentro de cuatro años quiero presentarme ante los vecinos y demostrar que he cumplido con ese contrato que he firmado con ellos. Montoro siempre ha estado gobernado por el PSOE. Es verdad que esa responsabilidad que yo tengo es mucho mayor, que nos embriaga de felicidad, pero, sobre todo, nos embriaga de la responsabilidad de seguir transformando Montoro.

De todas formas, es curioso que han conseguido ustedes mayoría absoluta pese a que el primer partido de la oposición también ha subido bastante en número de votos. Eso le da más mérito …

Bueno… Es verdad que hemos visto los resultados que se han obtenido en otros municipios donde el partido popular ha tenido unos datos buenos. Esto también es para que reflexionen los partidos con representación en nuestro municipio y, fundamentalmente, el Partido Popular, que ha dejado esta sangría de votos a favor de un partido independiente.

Veo que ha pasado muy de puntillas al hablar del principal grupo de la oposición, que ha logrado unos 300 votos más que hace 4 años, y ha centrado su respuesta en el PP.

Es que creo que la responsabilidad la tiene el Partido Popular.

O sea, que ese aumento de 300 votos es más demérito el PP que méritos de este grupo.

Efectivamente.

¿En qué se va a diferenciar la política a desarrollar en estos próximos cuatro años de la que se ha venido haciendo hasta ahora?

Nuestro compromiso está volcado, sobre todo, en la dinamización del tejido productivo, de ir de la mano de nuestras empresas. Tenemos el compromiso de una mesa diálogo en la que el sector empresarial también aporte a la vida diaria de nuestro municipio

En el anterior mandato, usted ocupaba una vicepresidencia de la Diputación, donde el PSOE también ha perdido el gobierno, ¿hay posibilidades de que vuelva Lola Amo a ser diputada provincial, en este caso en la oposición?

No hay posibilidades porque Lola Amo tiene un compromiso con los montoreños y montoreñas y es dedicarme en cuerpo y alma a ellos. Pero sí es cierto que Lola Amo quiere que miembros de su equipo de gobierno formen parte de la Diputación provincial.

¿Cuáles son, a grandes rasgos, los objetivos o los temas de trabajo principales en este nuevo mandato que ahora afronta?

Apoyo del sector empresarial, la mirada puesta en la base logística para que nuestro municipio siga creciendo y, sobre todo, estar al servicio de los vecinos y vecinas de Montoro.