«Voy a trabajar por la unión de todos los vecinos»

La candidatura popular en La Granjuela, encabezada por la profesora de Infantil Montserrat Paz, ha conseguido arrebatarle la Alcaldía al PSOE, que la venía ocupando desde hace más de 30 años.

Ha marcado usted un hito histórico en La Granjuela. Después de más de tres décadas de Alcaldía socialista.

Sí, desde el principio de la Democracia. En mi pueblo no ha habido un gobierno de derechas nunca.

La diferencia ha sido solo de 16 votos, pero ¿se esperaba usted la victoria? Porque ha pasado de dos concejales a cuatro…

Y nos hemos quedado a dos votos de conseguir el quinto. ¿Nos esperábamos el resultado? Pues por una parte, sí y por otra, no. Confiaba en que nuestras propuestas llegaran a la gente. Y por otro lado, entendíamos que contábamos con un alcalde que llevaba muchísimos años en el gobierno que se había hecho ganar el cariño de la gente, de la ciudadanía, y teníamos ese problema. Estábamos en un cincuenta cincuenta. Y también, aunque la diferencia es muy pequeña, viendo la población que tenemos en nuestro pueblo, es bastante grande. 16 votos, la verdad es que marca mucha diferencia. Estábamos convencidos de que si ganábamos o perdíamos la diferencia iba a ser muy poquita. No nos esperábamos tanto pero, al fin y al cabo, es lo que ha decidido el pueblo y yo me siento muy orgullosa y superagradecida.

¿Qué factores cree que han podido influir en este cambio?

Pues yo creo que, al fin y al cabo, cuando un alcalde lleva mucho tiempo en la Alcaldía, aunque haga las cosas pensando en el beneficio del pueblo, a lo mejor los vecinos no se lo toman como propio. Es decir, que algunos de los vecinos están ya cansados de cómo maneja el pueblo, de cómo trabaja y quieren tener otro trato con el alcalde. En definitiva, son 31 años y en tantos años da tiempo a hacerlo bien y a hacerlo mal. Puede ser ese un detonante, pero también, al presentarme yo como candidata, una persona joven, con ideas renovadas, con una proyección de futuro muy diferente a la que se les estaba dando antes. Así que yo creo que la gente ha querido apostar por lo nuevo, por esa visión diferente que desde mi grupo, desde mi equipo, le queremos dar en nuestro pueblo. Se han podido juntar los dos factores.

En el Ayuntamiento de La Granjuela solo hay representados dos partidos PP y PSOE. Al margen de las diferencias políticas naturales, ¿Cómo son las relaciones entre ambas formaciones?

Pues la verdad es que son bastante hostiles, desde mi punto de vista. Es verdad que a mí me gustaría que no fuera así, porque yo no tengo problemas con nadie. Yo soy una mujer que tiene unas ideas políticas pero que luego no se mete en la vida de nadie ni critica tu forma de pensar. Es verdad que la relación entre unos vecinos y otros pues… como nos conocemos todos, es lo que pasa, que las relaciones son muy hostiles. Y eso es lo que a mí me gustaría cambiar, hacer que esas relaciones hostiles se acaben. Lo que queremos es el bien para nuestro pueblo y para nuestros vecinos, mejorar nuestra calidad de vida y no sirve de nada tener esas relaciones tan tirantes, tan soberbias que en algunos momentos se han podido tener.

Aparte de intentar recuperar esa convivencia vecinal, ¿puede indicarme brevemente, en qué va a centrar su gobierno, cuáles serán sus objetivos principales?

Pues, en principio, trabajar por la unión de todos los vecinos. Eso es trasversal y se puede tratar en cualquier concejalía o ámbito de trabajo. También es muy importante hacer de La Granjuela un pueblo atractivo para la inversión, que en nuestro pueblo se instalen empresas, que la gente tenga facilidades a la hora de acceder a una nave industrial, que llevan más de 23 años construidas y no han visto la luz de sol. Otro tema importante es la vivienda. En nuestro pueblo no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda que puedan acceder los jóvenes o las personas y familias vulnerables. Ese es otro eje de trabajo, potenciar las viviendas de alquiler social que puedan facilitarles la vida a los jóvenes que quieran asentarse en el pueblo. Y también, el cuidado de nuestros servicios. Un pueblo tan pequeño no puede permitirse cerrar servicios, independientemente del gobierno que entre. Si eres alcalde, indistintamente de si se pierden o se ganan elecciones, tienes que velar por que en tu pueblo no se pierdan servicios, que se haga lo que sea preciso para poder prestarlos a la ciudadanía y que gente de fuera venga a disfrutar de esos servicios, de ese campo de tiro, de ese centro interpretación de aves… Es eso, mantener los servicios que tenemos y facilitar a la gente un acceso a la vivienda, un acceso a la inversión, que necesitamos que la gente invierta en nuestro pueblo para que podamos desarrollarlo.