Juan Ramón Valdivia: «Se ha consolidado un estilo de gobernar donde no sobra nadie»

Con el reto de superar los resultados de 2019 y que la ausencia de María Luisa Ceballos no se hiciera notar, el PP de Priego, con Juan Ramón Valdivia a la cabeza, revalidaba el 28M su mayoría absoluta y conseguía 14 concejales, cifra histórica en una formación que ostenta el gobierno local desde los comicios municipales de 2011.

¿Qué valoración hace de los resultados del pasado domingo?

Indiscutiblemente, los resultados han sido muy buenos para nosotros. La política local es muy personalista y asumíamos el riesgo de que, al irse María Luisa a la Junta de Andalucía, hubiera gente que dejara de confiar en este equipo de gobierno. Nuestro objetivo, que era sacar mayoría absoluta e incluso mantener los 13 concejales, era muy ambicioso, pero no esperábamos subir hasta 14 concejales, por lo que el resultado ha sido magnífico.

En su intervención la noche electoral destacó el papel de las aldeas en esos resultados.

Las aldeas han sido una de las grandes responsables de esa subida, recompensando con ello el trabajo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, algo que me llena de esperanza.

El PP andaluz ha llamado a sus alcaldes y concejales a la moderación y la humildad a la hora de gobernar, pese a ostentar mayorías.

Así lo hemos hecho siempre. De hecho, la sensación que tenemos, pese a llevar doce años gobernando, con la interrupción de la moción de censura, es que si perdemos la humildad o la manera de gobernar siempre cercana al ciudadano el pueblo volverá a ser de otro partido. No creemos que Priego sea Galicia, donde todo el mundo vota al PP sí o sí, y sabemos que, como no trabajemos con humildad, mucha intensidad y siendo cercanos al pueblo, el proyecto de ciudad que tenemos se pierde.

¿Cómo valora la entrada en la Corporación de dos nuevas formaciones políticas?

Tengo que reconocer que no me esperaba la entrada de Vox y de Izquierda Unida-Unidas por Priego y Aldeas, en el primer caso porque, a nivel local, pensaba que no estaba en su mejor momento, mientras que IU, al no ir de la mano de Podemos, creía que le restaría votos. Lo que sí espero es que estas dos nuevas formaciones mantengan el respeto que se ha vivido durante estos últimos cuatro años y que, defendiendo sus ideales, nos permitan que las sesiones plenarias sean operativas, ya que hubo una época en la que la presencia de grupos minoritarios imposibilitaba la fluidez de los plenos.

Esta segunda mayoría absoluta, ¿es la consolidación del proyecto que el PP iniciaba en 2011 con su primera mayoría simple?

Creo que se ha consolidado un estilo de gobernar donde no sobra nadie, impuesto por María Luisa. Un modelo que ha hecho que durante los últimos doce años nadie se sienta incómodo con este gobierno. Como ejemplo puedo indicar que el director de uno de los patronatos de este Ayuntamiento es un afiliado activo del PSOE. No hemos acabado nunca con ese tipo de nombramientos y mucha gente, aunque no nos vote, se siente cómoda con nosotros. Un modelo de no crispación, de no rivalidad, de no existir diferencias entre rojos y azules, entre buenos y malos, y eso ha hecho que mucha gente se sienta muy cómoda en este espacio político.

¿En qué beneficiará al Ayuntamiento de Priego el cambio de gobierno en la Diputación?

Le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Cuando en enero de 2022 conseguimos abrir el sendero de La Tiñosa, una de las joyas turística de la Subbética, solicitamos una subvención nominativa para poder promocionar este atractivo turístico, y a día de hoy, casi año y medio después, no hemos recibido contestación. Por contra, pocas semanas antes de terminar el mandato, se concedió una subvención nominativa de 28.000 euros a una hermandad de Rute, localidad de la que hasta ahora es alcalde el presidente de la Diputación. Con el gobierno del PP en la Diputación, le puedo asegurar que esas cosas no van a pasar, porque era una manera de gobernar de espaldas a los ayuntamientos que no eran del mismo signo político del PSOE. Yo no tengo quejas con los caminos, ni con las subvenciones que corresponden por población, aldeas, etcétera, pero hay mucha subvención nominativa, de Presidencia, de Bienestar Social, que nosotros, pese a haberlas solicitado, no hemos percibido.

En su programa electoral incluían una serie de grandes proyectos que dependen directamente de otras administraciones.

Efectivamente, se trata de proyectos que podríamos considerar flecos de la larga lista que planteamos a la Junta en 2019. En concreto, la reforma de las urgencias del centro de salud, dotada presupuestariamente con 200.000 euros, se va a hacer este año; el CEIP Cristóbal Luque Onieva será el primero de la provincia en construirse porque ha habido un remanente de fondos europeos y estará finalizado en 2025; la conversión del edificio del Citta en centro de formación estamos gestionando con la agencia IDEA la cesión al Ayuntamiento de ese espacio y que las consejerías beneficiadas puedan estar en la rehabilitación del edificio. Por otra parte, el museo del Molino de los Montoro tendría que estar ya finalizado si no fuera porque la empresa denunció la subida de precios, y de los grandes proyectos dependientes de otras administraciones nos quedaría el centro de proximidad hospitalaria, que será donde personalmente focalice mi trabajo con la Junta de Andalucía. Ahora nos toca cumplir, punto a punto, con ese protocolo para que en los próximos cuatro años tengamos esa infraestructura, por lo que aspiro a que en 2027 su estado sea como ahora estamos con la variante de Las Angosturas. Por lo tanto, de cinco proyectos muy importantes para Priego, cuatro están muy encaminados.

Las seis caras nuevas del equipo de gobierno, ¿son una ventaja o un inconveniente?

Tenemos que tener presente que el grueso del anterior equipo de gobierno sigue, por lo que los seis ediles que se incorporan vienen con mucha energía y se sentirán arropados por los compañeros con más experiencia. Además, tenemos la suerte de que cada uno de ellos es profesional de su materia, por lo que tendrán que adaptar sus conocimientos profesionales a cómo se trabaja en el Ayuntamiento.

¿Cuáles son sus objetivos para los cien primeros días de este nuevo mandato?

Serán días de continuar proyectos en marcha, pero también de organización interna del equipo y, sobre todo, de planificar los 2,8 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística.