Matilde Esteo: «Hay que captar inversiones, Palma es una gran ciudad»

Aún con la resaca de la noche electoral, asumiendo un resultado que le otorga 12 concejales, Matilde Esteo, alcaldesa electa de Palma del Río, por la candidatura del PP, afirma que «sabíamos que podíamos ganar, ahora, obtener estos resultados, en la vida».

¿Cómo lo han conseguido?

Con mucho trabajo, no solo en precampaña y campaña. Ha sido muy importante el trabajo realizado por el grupo municipal del PP en el mandato que finaliza, un grupo de cinco concejales que ha dado una pincelada de profesionalidad a cada uno de los asuntos que hemos tratado. Hemos llegado a formular 600 ruegos y preguntas, 28 mociones, propuestas tan importantes como la modificación del Reglamento Orgánico y propuestas a contrataciones. Hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, siempre con el consenso, respeto y escuchando a todos. Ya lo dije en la noche electoral, lo primero será tender la mano a la oposición.

¿Qué mensaje quiere transmitir a los vecinos cuando tome posesión el 17 de junio?

Que se va a gobernar para todos, sin importar el voto. Quiero ser una alcaldesa cercana, estoy aquí porque ellos me han puesto y me gustaría no defraudar. Hemos escuchado a muchas personas en la oposición, también en tiempo electoral, y vamos a seguir escuchando.

¿Cómo interpretan en el PP la voz en las urnas, 12 PP, 6 PSOE y 3 IU, tres candidaturas sin representación?

Es un cúmulo de circunstancias. Para nosotros Juanma Moreno ha abierto el camino a otra forma de política, a no tener miedo. Se ha sumado a que en Palma las cosas son manifiestamente mejorables, esto no va de buenas y malas personas, va de gestión. Al pueblo le ha gustado nuestro trabajo de 4 años, hay que reflexionar, hemos conseguido voto de la izquierda. Por otro lado, el PP está muy unido, es un partido fuerte, Francisco Acosta y Antonio Martín, presidente y secretario del PP, han hecho un gran trabajo.

¿Qué prioriza a su llegada al Ayuntamiento?

Una reunión a nivel técnico para conocer las necesidades de los diferentes departamentos, tengo que formar equipo con los trabajadores.

¿Reconoce que el Ayuntamiento necesita más trabajadores?

Hay que intentar cubrir en la medida de las posibilidades, presupuestarias y administrativas, el mayor número de plazas, iniciar un proceso para cubrir plazas y no de forma temporal. Hay que dar un trabajo de calidad. En este objetivo, nuestro programa contempla el aumento del número de la Policía Local. También con el fin de la calidad, hay que ajustar los pliegos de condiciones para tener más garantías en las contrataciones con terceros.

¿Qué otras acciones de gobierno estima inmediatas?

Limpieza. Limpiar. Desde el minuto uno hay que trabajar por la limpieza y acometer pequeñas obras de reparaciones en el viario. Es una petición común en las tantas reuniones que hemos mantenido, sin olvidar los diseminados. Otra prioridad es el tejido social, es una ciudad muy viva, con independencia del trabajo del Ayuntamiento, hay que agradecer la labor de las asociaciones, hay que planificar un trabajo coordinado, una mesa de trabajo, sin llegan fondos europeos tendremos un edificio compartido.

Matilde Esteo, ¿está definido el próximo equipo de gobierno? En campaña, personalmente, ha defendido la creación de una concejalía de Agricultura.

Estamos trabajando en ello, en la estructuración de concejalías, lo que puedo adelantar es que van a ser distintas. En cuanto a la concejalía de Agricultura, sabemos que es fundamental, es el 80% de nuestra riqueza, nuestra apuesta es trabajar con todo el sector, nos adherimos a una moción para reducir las peonadas agrícolas. Se creará una mesa de trabajo con toda la cadena, hay que velar por el cumplimiento del convenio y las necesidades de la campaña, sin olvidar la mano de obra o si hace falta. No significa que no abramos las puertas al futuro, tenemos profundas raíces agrícolas que son muchas oportunidades.

¿Confianza en las oportunidades de los palmeños, de Palma?

Toda, somos gente emprendedora y hay que captar inversión, favorecer la inversión y saber contar con la ayuda de expertos. No se trata solo de disponer de suelo industrial o medidas impositivas. Palma es una gran ciudad, Esperanza Caro de la Barrera lo dice y es verdad. Por ejemplo, Palma disfruta de un gran potencial turístico, incluido el patrimonio natural, hay que contar con gente especializada, experta. Por otro lado, ya hemos mantenido reuniones en foros en torno a la Base Logística Militar, tenemos prevista una reunión en Córdoba con empresas palmeñas y trabajaremos, en este sentido, con EMPA.

Hablan de un recinto ferial nuevo, ¿a qué se refieren?

A un espacio compartido, para conciertos, cine... Hay que hablar con todas las personas que trabajan en nuestras ferias y fiestas porque nuestro recinto ferial está encajonado, pero tiene que ser un trabajo con toda la hostelería.

¿Cuáles son las principales medidas ante la necesidad de cuidar el medio ambiente?

Por ejemplo, una ordenanza municipal que regule no sacar la manguera para regar la puerta de la calle. Ya se trabaja en el Ayuntamiento en una comisión municipal ante el cambio climático y por una comunidad energética, y con medidas de ahorro.

¿Qué puede decir en materia de salud?

Vamos a trabajar, desde la fuerza de una Alcaldía, por nuestro Centro de Salud, donde faltan profesionales, sin olvidar el hospital, que va cumpliendo plazos en el calendario de apertura progresiva de especialidades y servicios.