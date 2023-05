Este martes ha fallecido el prestigio médico, catedrático y profesor pozoalbense Juan del Rey Calero, nacido en Pozoblanco el 20 de agosto de 1928. El Ayuntamiento de Pozoblanco le dedicó una calle frente al hospital comarcal Valle de Los Pedroches. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Córdoba, 1998, y de la Universidad Rey Juan Carlos, 2001. Fue nombrado Cordobés del año 1989.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz (1951) y Doctor por la Universidad de Madrid (1954). Fue Profesor adjunto de Microbiología y Parasitología e Higiene y Sanidad en la Facultad de Medicina de Cádiz. Ha pertenecido con el número uno, a los Cuerpos de Epidemiólogos del Estado, Medicina Escolar y Sanidad Nacional.

Numerosos reconocimientos

En el Instituto Pasteur de París (1958-60) obtuvo el título de Bacteriológico del Estado del Gobierno Francés. Investigador invitado en Comunicable Disease Center (CDC) en Atlanta,1965, y en el Rocky Mountain Laboratory en Montana. Ha sido también Catedrático de Microbiología y Parasitología e Higiene y Sanidad en la Universidad de Cádiz (1968). Jefe Provincial de Sanidad, 1969, y Director del Colegio Universitario "Beato Diego" de Cádiz. Ha diigido el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública –Microbiología y Parasitología desde 1972 en la UAM , y el Laboratorio de Referencia de Mycobacterias, donde describe con el Dr. Casal el "Mycobacterium gadium". Ha sido Profesor Emérito de la UAM desde 1999. Ha sido igualmente Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Preventiva (1979-84). Presidente de la Sociedad Española de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria. Presidente del Congreso Internacional de Medicina Preventiva y Social celebrado en Madrid en 1986. Vicepresidente de la International Federation of Hygiene and Preventive and Social Medicine, 1986. Ha sido consultor temporal de la OMS para la vigilancia epidemiológica, de ETS, etc.. Expert Group on Public Health EMRC activities UE. Ha intervenido como ponente en las Reuniones de Academias Iberoamericanas (ALANAM) en Río de Janeiro, 1999, Quito, 2001, Lima, 2004, y en las Academias de Medicina Europeas, reuniones de Bruselas, París, Roma y Cambridge.

Más distinciones

Se le ha otorgado las Cruces de Sanidad (1970), del Mérito Naval (1972), de Alfonso X el Sabio (1976), la Medalla de Higiene Polaca (1976), la Medalla de Oro de la Sociedad de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria, de Medicina Escolar y Universitaria, de Vacunología y del Escudo de Oro de la ciudad autonómica de Ceuta. Académico Correspondiente de las Academias Nacionales de Medicina de Brasil, Venezuela, Colombia y México. Ha publicado 40 libros, 461 trabajos y dirigido 77 tesis doctorales. Ha sido secretario de Actas de la Real Academia Nacional de Medicina desde 1998 hasta 2006.