Ante las puertas del Ayuntamiento de Puente Genil ha tenido lugar una concentración en repulsa por la agresión sexual que sufrió una joven de 23 años de la localidad el viernes. A l a misma han asistido el alcalde, Esteban Morales; el portavoz del PSOE, José Antonio Gómez; el portavoz del PP, Sergio Velasco; el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, y la candidata de Vox, Antonia Gallardo.

El alcalde ha puesto a disposición de la familia la asesora jurídica y el servicio de psicología del Centro de Información a la Mujer y ha manifestado que desconoce los hechos, ya que toda la investigación la está llevando la Guardia Civil. En estos momentos, dijo, que no hay ningún detenido. Tampoco conocen la identidad de la víctima ni la barriada en la que tuvieron lugar los hechos. "Puente Genil es un pueblo libre de violencia donde estamos trabajando desde hace tiempo con Guardia Civil, con Policía Local, con los juzgados y los centros de salud para arbitrar medidas de prevención de este tipo de conductas, damos un paso adelante condenando estos delitos."

Morales, informó de que " desconocemos el contenido de la denuncia, ya que la Guardia Civil solo nos ha informado de una presunta agresión sexual", también dijo que la Policía Local no ha intervenido en la investigación. Y añadió que "no nos han identificado a la víctima ni el modo, estamos en la expectativa de que se determinen los autores para proceder a la detención". Por tanto, "no podemos precisar nada, de lo contrario sería aventurar, y no tenemos constancia si es un autor o más ni tampoco nos constan detenidos, al menos, al día de ayer". Pero "la Guardia Civil no nos lo ha comentado".

La joven presentaba heridas compatibles con una agresión sexual y fue trasladada a un hospital. Por el momento, la investigación continua tras la denuncia presentada por la familia.