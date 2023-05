La ONCE va a dedicar el sorteo de este jueves, 11 de mayo, a Fuente Obejuna, como primer municipio en contar con una calle dedicada a la Inclusión.

El director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas, ha presentado este miércoles la imagen de este cupón a la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, en un acto que ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento.

Cinco millones de cupones llevarán por toda España una panorámica de la localidad cordobesa con la imagen de la señalización de la calle de la Inclusión y el escudo de Fuente Obejuna.

“Con este cupón queremos reconocer la iniciativa y el compromiso de Fuente Obejuna por la inclusión”, señaló el director de la ONCE en Córdoba. La localidad cordobesa se convirtió el pasado mes de marzo en el primer municipio español con una ‘Calle de la Inclusión’, tras aprobar la petición realizada al Ayuntamiento por parte de estudiantes y docentes del Colegio Público Rural Maestro José Alcolea en el marco del 39 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta edición, ha invitado a las personas participantes a trabajar y debatir para conseguir ciudades y municipios sin barreras, impulsando la inclusión y la accesibilidad de todas las personas.

Ejemplo para todos los municipios de España

“Fuente Obejuna ha dado un ejemplo a todos los municipios de España en su apuesta por la concienciación a favor de la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia y la plena inclusión de las personas con discapacidad en una sociedad más de todos -dijo Francisco José Valderas-. Por eso estamos tan orgullosos de presumir de Fuente Obejuna en toda España a través de un instrumento de solidaridad tan grande como es el cupón de la ONCE”.

A su juicio la proyección nacional que supone llevar esta primera calle de la Inclusión al cupón de la ONCE constituye “un reclamo más para venir a Fuente Obejuna a descubrir no solo le legado de Lope de Vega, sino la riqueza histórica de un pueblo que es seña de identidad de Córdoba y de Andalucía”, dijo el director de la ONCE.

La alcaldesa de Fuente Obejuna agradeció esta iniciativa al presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien anunció el día que se inauguró la calle de la Inclusión, que la localidad cordobesa sería protagonista del sorteo de la ONCE del 11 de mayo, y felicitó al colegio melariense por impulsar esta apuesta por la inclusión. Silvia Mellado agradeció también a la ONCE “su esfuerzo y compromiso por la inclusión y la igualdad en toda España”.

El cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy martes, 9 de mayo, un bote de 13 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.