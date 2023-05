La portavoz del grupo municipal de IU en Palma del Río, Ana Ramos, defiende un cambio en el PGOU para frenar la instalación de gasolineras en el casco urbano. Ramos, presidenta de la comisión de investigación sobre la concesión de la licencia de obras a Plenoil SL para la construcción de una unidad de suministro de combustible y autolavado en la avenida de Andalucía, caso que se encuentra en sede judicial, señala tras el polémico pleno donde la oposición reprobó a la alcaldesa y a la concejala de Urbanismo pidiendo la destitución de la edil en sus funciones de Urbanismo que «todavía no he escuchado a ningún grupo decir que hay que cambiar el PGOU para que no se instale ninguna gasolinera en el casco urbano, que se puede hacer y ya se ha hecho en otros municipios».

Ramos añade que «hay que cambiarlo para que la salud de los vecinos no esté en manos de responsables que no saben lo que firman». El caso se remonta a octubre de 2019, cuando los vecinos del bloque de viviendas colindantes al solar donde se inició la obra emprendieron movilizaciones para impedir su construcción. Ramos recuerda que el Pleno también aprobó mejorar el servicio de Urbanismo.