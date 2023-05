El presidente del PP Palma del Río y la portavoz del grupo municipal popular, Francisco Acosta y Matilde Esteo, respectivamente, piden al equipo de gobierno que asuma la responsabilidad política por el caso de la gasolinera que Plenoil inició en la avenidad de Andalucía, tras aprobarse licencia de obra y posterior paralización, destituyendo a la concejala de Urbanismo. Recuerdan que se trata del dictamen de la comisión de investigación y que contó con el voto favorable de la oposición, PP, IU, Cambiemos Palma, Ciudadanos y concejal No adscrito.

Esteo precisó que no se trata de un procedimiento judicial, que «nadie dice que se han cometido ilegalidades, la Fiscalía dijo que había irregularidades administrativas», argumentando que «ha sido fruto de una descoordinación total, hay miembros del equipo de gobierno que sí dijeron que lo sabía». En este punto, Acosta añade que la concejala de Urbanismo ha declarado públicamente no saber qué firmaba y por otro lado que «si no firmaba prevaricaba» y pide que «nos diga cuándo está diciendo la verdad, lo que no puede un cargo público es cambiar la versión según el público que tenga».

El presidente del PP afirma que «hay que asumir responsabilidades políticas, ha habido una mala gestión y todavía hay muchos vecinos preocupados».