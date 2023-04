El secretario general de la Asociación Andaluza de Comunidades de Regantes (Feragua), Pedro Parias, señaló tras la publicación del tercer decreto de sequía de la Junta y la próxima publicación del del Estado, lo que aportarán serán «medidas paliativas y alguna obra de emergencia muy enfocada al abastecimiento. Hemos pedido algunas para el regadío, vamos a ver si sale alguna».

A su juicio, a corto plazo lo que hay que hacer es «gestionar esta escasísima dotación para salvar la arboleda, porque los cultivos anuales o se han perdido o no se van a sembrar, como el arroz, el maíz, el tomate o el propio girasol. Hay que salvar la arboleda, ya no para producir, porque el que tenga una fuente alternativa como una balsa o un pozo ese podrá resistir mejor». A medio plazo, Parias insiste en «apostar por políticas de balsas que nos pueden dar soluciones el año que viene o dentro de dos años porque las balsas se pueden hacer sobre la marcha, si hubiera un plan decidido de apostar por ellas». En particular, hay una presa en Córdoba, que se puede considerar como una balsa, que es la de Los Picachos, en Fuente Palmera, que es una zona de 5.500 hectáreas que no tiene ninguna capacidad de almacenamiento. Es básico que las administraciones apoyen e impulsen la tramitación de esta balsa que es más a medio plazo». Pedro Parias cree que «el Genil-Cabra necesita sus balsas también, además de arreglar el problema del Cordobilla, que es prioritario, hay que tener capacidad de almacenamiento porque eso facilitaría mucho su gestión y la optimización en general de ese uso. El Bembézar derecha también las necesita y otras zonas del norte deberían pensárselo».

A largo plazo, concluye, «están las obras de regulación, a ver si somos capaces de impulsarlas, como la de San Calixto en Córdoba y otras en provincias limítrofes.