El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba es Pedro Escribano, para quien lo importante, en estos momentos, es «gestionar este año lo que tenemos y, por nuestra parte, tenemos que pensar en gestionar el año que viene, por si se repite la situación».

Cree Pedro Escribano que «ahora mismo ya no se trata de obtener cosecha. La renta está dañada, lo que no se quiere es perder el capital, no se quiere perder esa arboleda, que ha costado muchos años sacarla adelante». En ese contexto, apunta el representante de la CHG, «estamos obligados a cumplir esa garantía también para el año que viene».

Sobre las balsas, discrepa Escribano de que se puedan hacer en un año, por ello cree que la solución de las balsas ha de plantearse a medio plazo, y recuerda el gasto de energía que supone. A juicio del técnico, las balsas son un recurso para años con agua, pero para años secos, es distinto. Así, recuerda los bajos niveles de los recursos de este año. «Por ejemplo, la Breña ha tenido posibilidades de bombear solo una semana, porque el caudal que llevaba el Guadalquivir era el mínimo ambiental. En San Rafael de Navallana, que tiene menos caudal de bombeo, hemos podido bombear más horas pero con unos caudales como máximo de dos metros cúbicos por segundo».

Insiste el responsable de la Confederación Hidrográfica en que «el problema de la energía hay que tenerlo muy presente» a la hora de plantear la creación de balsas de almacenamiento y anuncia que en Navallana «se está tramitando hacer una fotovoltaica flotante, para compensar los gastos energéticos de este bombeo. Será un sistema mixto fotovoltaico, con la turbina que tenemos de recuperación de energía y de bombeo».