El Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río ha recibido el dictamen de la comisión especial de investigación sobre la concesión de la licencia de obras a Plenoil SL para la construcción de una gasolinera en la avenida de Andalucía, un caso que se encuentra en sede judicial y por el que la oposición en bloque ha aprobado la reprobación tanto de la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, como de la concejala de Urbanismo, Ana Belén Santos.

El Ayuntamiento concedió la licencia en septiembre de 2019 y meses después, tras quejas vecinales que condujeron a la creación de la Plataforma Gasolinera NO, las obras quedaron paralizadas y el caso inició un recorrido que llegó a los tribunales y al Consejo Consultivo de Andalucía, que dictaminó como nula la licencia de obras por carecer esta de calificación ambiental.

A nivel político, se acordó crear una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento. Las conclusiones de esta comisión llegaron al pleno, celebrado en la noche de este jueves, en el que la oposición en bloque se sumó a ellas y reprobó a la regidora y a la edil socialistas. Tras un duro cruce de acusaciones, la concejala de Urbanismo, que repartió copias de actas plenarias en el fin de mostrar que "los grupos sabían que se iba a construir la gasolinera y se callaron", se quedó sola con los concejales de su grupo en la defensa de su actuación, indicando que "no he hecho nada en contra de la ley, lo ha dicho un juez, un fiscal, vote a favor de la creación de la comisión de investigación, y ahora lo sacamos a un mes de las elecciones".

La alcaldesa, por su parte, manifestó que "la gasolinera no está construida, está en manos de un juez, se ha hecho lo que se tenía que hacer", añadiendo que "no hay ningún hecho que diga que hemos cometido ninguna ilegalidad, hicimos lo que dice la norma, firmar una licencia de obra con informes favorables, en caso contrario se hubiese prevaricado". También se defendió diciendo que "se ha revisado de oficio ese decreto que estaba viciado de nulidad, con lo cual no entiendo la reprobación".

Ayuda a domicilio

Por otra parte, las trabajadoras del programa de ayuda a domicilio, servicio licitado por el Ayuntamiento a la empresa Ineprodes, protestaron ante el Pleno anunciando que están dispuestas a ir a la huelga ante "unos nuevos cuadrantes imposibles y la pérdida de horas". Explican que la empresa ha hecho una nueva zonificación, es decir, nuevos cuadrantes de trabajo donde "no se ha tenido en cuenta ni a usuarios, ni a familiares, ni a nosotras, las trabajadoras y trabajadores". Aseguran que, "incluso, se ha destinado a auxiliares de ayuda a domicilio sin carné de conducir a domicilios fuera del casco urbano, en diseminados o urbanizaciones". Lamentan también que pierden horas, con casos de 10 horas menos a la semana, descansos para el desayuno a última hora de la mañana y contratos a media jornada con horario en jornada partida.

Ante la numerosa presencia de estas trabajadoras, la alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, les dio la palabra, una vez finalizado el pleno, a este colectivo que ya ha recibido los nuevos cuadrantes para que comiencen el próximo 2 de mayo. El concejal de Bienestar Social, Antonio Navarro, señalaba que "si no se cumple el convenio colectivo se demandará a la empresa". Este viernes estaba prevista una reunión con la empresa adjudicataria del servicio y la alcaldesa anunció su participación, aunque finalmente se está a la espera de una entrevista con el presidente de Ineprode, según ha precisado el concejal de Bienestar Social. El servicio de ayuda a domicilio cuenta con 117 auxiliares y 400 usuarios.