José Andrés García, portavoz municipal del PSOE de Baena, critica que el Ayuntamiento «va a tener que devolver» una subvención de 625.000 euros del IDAE. Recuerda que se solicitó en julio de 2020 a raíz de una moción que se presentó por los grupos de la oposición para solicitar una subvención a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para sustituir toda la luminaria que quedaba pendiente en Baena y en Albendín.

García recuerda que durante la anterior corporación se sustituyó el 40% de las luminarias del alumbrado público a través de fondos de la Agencia Andaluza de la Energía.

Relata que la resolución llegó en septiembre de 2021 con el requisito de que el proyecto tenía que estar adjudicado antes del 14 de marzo de 2023. «Pero no inician el expediente hasta julio de 2022, lo paran y tarda la alcaldesa otros cuatro meses en reiniciarlo». Así, «de 18 meses que tenía para hacerlo, consume 14 solo en iniciarlo». Añade que la mesa de contratación se ha reunido en dos ocasiones y se han encontrado problemas como ofertas por bajas temerarias o en la formalización del contrato. Por ello, el 14 de marzo el proyecto no estaba adjudicado. El IDAE hace «una excepción y le permite hacer el proceso de adjudicación hasta el 28 de abril, pero hoy (por ayer) 27 de abril no se ha hecho el amago ni siquiera de intentarlo».

José Andrés García denuncia que el Ayuntamiento de Baena ha perdido 625.000 euros de subvención que «hubiera supuesto renovar gran parte del alumbrado pendiente en Baena y prácticamente todo Albendín».

Lamenta que esta subvención no solo suponía inversión y empleo, sino también la mejora en la iluminación de las calles y evitar «problemas como los que se producen a diario en el casco antiguo», además de un ahorro del 42% en luz, aproximadamente 100.000 euros anuales.

Por último, indica que el equipo de gobierno se estrenó devolviendo una subvención del Plan de Movilidad de 790.000 euros y se despide ahora perdiendo otra subvención de 625.000 euros por «no hacer el trabajo a tiempo».

Este periódico se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, quien ha emplazado a una rueda de prensa que llevará a cabo en los próximos días para hablar y aclarar todo lo relacionado con este tema.