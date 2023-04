El Ayuntamiento de Pozoblanco se ha sumado a la petición realizada por el Consistorio de Añora, sobre la sequía extrema que padecen las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato. En la propuesta del Ayuntamiento noriego se piden ayudas al sector ganadero. Además el Ayuntamiento pozoalbense pide también que no se desembalse agua de Puente Nuevo y que se garantice un futuro trasvase de este embalse a Sierra Boyera.

En el documento apoyado por el consistorio pozoalbense se pone de manifiesto, entre otros aspectos, que las obras de emergencia que se han llevado a cabo para trasvasar agua entre La Colada y Sierra Boyera ha posibilitado la continuidad del abastecimiento en todos los municipios de las dos comarcas, si bien la solución definitiva que puede garantizar con mayor seguridad el abastecimiento de agua de este territorio pasa, según los técnicos, por el conectar el embalse de Puente Nuevo a Sierra Boyera.

La moción pone de manifiesto que aunque con este trasvase se ha solucionado in extremis el problema de abastecimiento a la población, la situación de la ganadería es crítica debido a la sequía ya que muchas explotaciones no disponen del agua necesaria para mantener el ganado. Se añade que esta situación pone en riesgo uno de los pilares económicos de este territorio como es la ganadería y muy especialmente un sector lácteo que genera la mayor producción de leche de Andalucía. Según la cooperativa Covap, las necesidades anuales para garantizar ese abastecimiento al sector ganadero se cuantifican en torno a los dos o tres hectómetros cúbicos al año, cantidad que a corto plazo no pone en riesgo el abastecimiento humano y sí daría estabilidad, seguridad y sostenibilidad al tejido empresarial ganadero que es la base de la economía del territorio.

Autorizar la conexión a la red de agua potable de las explotaciones ganaderas

Ante esta situación, la moción del ayuntamiento noriego y apoyada por el de Pozoblanco pide instar a la Diputación de Córdoba a autorizar la conexión a la red de agua potable gestionada por Emproacsa a todas las granjas y explotaciones ganaderas que tienen déficit de agua, iniciando con la máxima urgencia los trámites necesarios con otras administraciones para solucionar trabas legales si las hubiera.

Además se pide que se habilite crédito presupuestario y crear una línea de ayudas para los municipios afectados en auxilio del sector ganadero para hacer captación de aguas y ayudarles económicamente en el transporte de la misma.

Otra de las peticiones es instar al Ministerio de Transición Ecológica a iniciar el proceso de construcción del trasvase ente los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo, con la colaboración de la Consejería de Agricultura. Igualmente se le insta a facilitar el acceso al agua de la red pública procedente del embalse de Sierra Boyera al sector ganadero. Paralelamente, se insta a la Consejería de Agricultura a participar en el proyecto de conexión entre los embalses de Sierra Boyera y Puente Nuevo en colaboración con el ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También piden que se agilice este proyecto, considerándolo de interés prioritario para la comunidad autónoma.

A esta moción se unen dos peticiones del Ayuntamiento de Pozoblanco, como son solicitar a todas las administraciones un compromiso para garantizar que no bajen las reservas del pantano Puente Nuevo, actualmentedispone de 35 hectómetros cúbicos, de manera que se garantice su abastecimiento y exigir a Emproacsa, que el agua que llega a los pueblos lo haga con la calidad óptima necesaria y lo antes posible.

Por otro lado, en el mismo pleno también se aprobó el segundo Plan de Igualdad municipal de personal del Ayuntamiento de Pozoblanco. A raíz de la entrada en vigor del real decreto ley 6/2019 que modifica varios artículos de la ley orgánica 3/2007, ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es obligatoio la realización de planes de igualdad en los ayuntamientos. Pozoblanco tenía un plan cuya vigencia finalizó en 2015, entendiéndose que estaba prorrogado desde entonces. Con la entrada en vigor de un nuevo real decreto en 2020 regulando los contenidos obligatorios que debe de tener un plan de igualdad, unida a la obligación que lleva aparejada la realización del plan de igualdad y la realización de auditorias retributivas , el Ayuntamiento pozoalbense abrió el proceso de elaboración de este segundo plan junto con un nuevo protocolo de actuación ante el acoso laboral.

Por otro lado, se dio el visto bueno a establecer el 5 de febrero, lunes de Virgen de Luna, y el viernes 10 de mayo, con motivo de la festividad de San Gregorio como fiestas locales en 2024.