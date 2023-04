El coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez, ha acusado este lunes a la Junta de Andalucía de haber eludido su responsabilidad al no haber actuado antes ante la situación del agua del embalse de La Colada. A juicio de Pérez, la Junta conocía desde el año pasado que el agua de La Colada estaba contaminada, pues fue prohibido el baño, y también conocía el problema de la falta de recursos en Sierra Boyera, y no solo no ha actuado en la resolución del problema de la calidad del agua, sino que tampoco ha aportado nada en la conexión de urgencia que se ha acometido desde La Colada a Sierra Boyera. Sebastián Pérez ha recordado que “según el estatuto de autonomía las competencias en el agua son del Gobierno andaluz” y que la Junta pese a saber que se estaba contaminando el agua "ha mirado para otro lado".

Así, el líder cordobés de la coalición ha indicado que la Junta “ha dejado sin agua a 80.000 vecinos del norte de la provincia” por la contaminación del pantano, algo que, ha recordado Sebastián Pérez, ya advirtió Izquierda Unida y llevó una denuncia ante la Fiscalía sobre este asunto, y se prohibió el baño y “en estos días sin haber invertido un solo euro en la conexión del pantano de La Colada con Sierra Boyera, que está vacío, anuncia de repente que el de La Colada está contaminado”. "Solo ha puesto palos para no hacer la obra" Izquierda Unida se pregunta, ante esta situación, “a quién protege el Gobierno andaluz del Partido Popular, permitiendo la contaminación del pantano de la Colada, cuando desde Izquierda Unida venimos denunciando que este pantano estaba en muy malas condiciones. Mientras, las inversiones para dar agua han sido del Gobierno de España y de Emproacsa, a través de la Diputación de Córdoba” y ha criticado que el Gobierno andaluz “solo ha puesto palos para no hacer la obra”. Sebastián Pérez pregunta también ¿quién está contaminando el pantano y por qué el Gobierno andaluz lo está permitiendo”. El líder de IU en Córdoba ha señalado que antes de la declaración de la Junta, el “agua del norte estaba turbia, de un color marrón y olía fatal”. A su juicio, “el Gobierno andaluz está utilizando el agua como un recurso electoral muy peligroso”. Cree Sebastián Pérez que la Junta estaba demorando la terminación de la conexión entre La Colada y Sierra Boyera porque “estaba ocultando algo” y critica que cuando se ha enviado el informe a Emproacsa, no lo ha hecho con tiempo. Sebastián Pérez también se ha mostrado partidario de empezar a trabajar por la conexión de Puente Nuevo. Al respecto, el coordinador andaluz de IU, Toni Valero, en una comparecencia conjunta con el líder provincial ante la sede del Gobierno andaluz en Córdoba, ha calificado de “irresponsable la actitud del gobierno de Moreno Bonilla” con el agua, en una situación de sequía como la actual y en concreto en el problema del norte de la provincia, “quitándose de en medio”, con una situación “que afecta a 80.000 personas”. Valero ha anunciado que la coalición llevará una pregunta al Parlamento Andaluz sobre este problema, en la que pedirán al Gobierno de la Junta para que dé explicaciones sobre el problema que se sufre en el norte de Córdoba con el embalse de La Colada.