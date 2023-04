El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha achacado a la "dejación" y la "incompetencia" del Gobierno de la Junta de Andalucía la situación de falta de abastecimiento de agua para el consumo humano del Norte de la provincia de Córdoba, que recibe a diario el suministro desde el pasado miércoles a través de camiones cisternas.

Con motivo de su visita a la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches, que se celebra en Pozoblanco, Santiago ha dicho a los periodistas este domingo que si esta situación se ha dado "no es porque no haya habido recursos", ya que estaban los Fondos de Recuperación de la Unión Europea y la situación de contaminación del agua del embalse de La Colada había sido denunciada por IU.

"No es posible que la Administración autonómica de la Junta de Andalucía haya permitido, a pesar de la advertencia que IU realizó hace meses, sin hace nada que la población tenga que estar consumiendo un agua que está contaminada", señaló.

A su juicio, "si no se ha invertido ha sido por dejación, por incompetencia, no porque no haya habido recursos", subrayó.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía dictó el pasado lunes una resolución en la que declaró como no apta para el consumo humano el agua de la Zona de Abastecimiento del Norte de Córdoba, que afecta a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, tras hallar valores superiores de carbono orgánico total (COT) en el agua una vez potabilizada desde el embalse de La Colada.

La empresa de aguas de la Diputación de Córdoba (Emproacsa) moviliza a diario desde el miércoles pasado 360.000 litros de agua, a razón de cinco litros por habitante, para abastecer con cisternas a la población, lo que supone un coste de 18.000 euros al día.

Según señaló a EFE el presidente de Emproaca y vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (PSOE), la perspectiva es que "en cuarenta o cincuenta días puede estar en marcha" la solución de tratar con ozono el agua contaminada con TOC para hacerla potable para el consumo humano según "nos traslada la empresa proveedora".