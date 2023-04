La Feria agroganadera de Los Pedroches se celebra con el sector al límite

La feria agroganadera y agroalimentaria de Los Pedroches vivió este sábado una de sus jornadas centrales con un público, el formado por los ganaderos, entre expectante y preocupado por los problemas económicos que les está acarreando la sequía que está agravando sus costes de produción por el precio de la energía y las materias primas destinadas a la alimentación del ganado. El agua que en forma de lluvia apareció a primera hora de la mañana en Pozoblanco descargando apenas 1,6 litros hizo mirar a los visitantes y ganaderos con esperanza al cielo, pero se sabía que las nubes iban a desaparecer pronto como así fue finalmente.

En los corrillos que se formaban ante los distintos stand de maquinaria o asociaciones agroganaderas el sentir era el mismo, el de inseguridad. “Hay miedo, no es el momento de comprar y hacer grandes inversines porque no sabemos que es lo q ue va a pasar con el negocio si la situación continúa como está”, decían un grupo de productores lácteos. Entre ellos varios que tenían que llevar agua en cisternas a sus explotaciones se lamentaban afirmando que “esto es una ruina, si hasta ahora hemos aguantado estamos a punto de tener que cerrar porque el negocio no es rentable”. Algunos incluso cuestionaban la opotunidad de la organización de la feria en estosmomentos “es una pena, la gente pasea por delante de los stand pero no se ve la alegría de otros años”.

Visitantes de otras zonas

Aún así, la feria está recibiendo visitantes de distintos lugares, desde Córdoba a Jaén o Granada y pueblos limítrofes de Extremadura y Castilla La Mancha. El presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, afirmaba a preguntas de este periódico que en ningún momento se habían planteado la suspensión del evento .

En este contexto se celebró ayer la subasta oficial de merino puro y de merino fleischschaf cerrando con un buen resultado en hembras de merino puro y en machos de fleischschaf, ya que se ha vendido todo. En total, se han vendido cinco lotes de diez hembras por un importe de 10.500 euros. El precio más alto los ha conseguido el lote tres, vendido por el ganadero Joaquín Ortiz Capilla por un precio de 2.220 euros. La subasta de machos de merino puro tuvo peor resultado, ya que sólo se remataron cinco animales de los 27 que concurrían a la venta pública.

El importe total de las ventas de sementales de esta raza autóctona ha alcanzado los 1.700 euros. El más caro lo ha vendido Sonia Castiñeira por 400 euros. Al contrario ha ocurrido con la subasta de machos de merino fleischschaf, ya que se han vendido los 11 animales que concurrían a la venta. El remate total alcanzó los 4.180 euros. Un ejemplar de Romero Campos CB y otro de Leopoldo Gómez Coronado se han comprado por 510 euros, una cifra elevada si se tiene en cuenta la difícil coyuntura en la que se encuentra el sector ganadero. El volumen de ventas de la subasta alcanzó los 15.930 euros.

Ayer sábado fue el día de Villanueva del Duque, la localidad invitada este año en la feria cuya alcaldesa de , Marisa Medina, ha agradecido la invitación de Confevap y se ha referido a la riqueza de la localidad a la que ha invitado a conocer. Tras el acto se ofreció una degustación con productos típicos .