El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados y diputado cordobés, Andrés Lorite, ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre la última respuesta parlamentaria del Gobierno de España en relación al futuro de la N-432 y su conversión en autovía. "El Gobierno de Sánchez ha decidido que no habrá autovía entre Badajoz, Córdoba y Granada, es decir, que la N-432 no se convertirá en la autovía A-81", ha señalado.

El diputado nacional, que ha lamentado "ser portador de malas noticias para Córdoba y los cordobeses", ha ofrecido su relato histórico de este proyecto hasta llegar a diciembre de 2021, cuando el Gobierno sacó a exposición pública el nuevo estudio informativo y se llevaron a cabo las alegaciones.

"En ese estudio informativo se prevé que el tramo entre Zafra y Espiel sea de carretera convencional de doble sentido, con lo cual ya no sería una autovía. Eso trajo consigo la presentación de 43 alegaciones por parte de ayuntamientos de ambas provincias, Diputaciones de Córdoba y Badajoz, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura, CECO, Cámara de Comercio, etc", ha explicado Lorite.

Un año de las alegaciones

Tras más de un año desde la presentación de las alegaciones y "ante el silencio del Gobierno de España", Andrés Lorite preguntó por ellas y la respuesta del ejecutivo “ha sido demoledora”, en palabras del diputado.

"El Gobierno opta por la alternativa C2, que incluye el tramo de carretera convencional de doble sentido, con lo cual la autovía ya no será tal cosa porque una autovía no puede serlo en unos tramos si y en otros no", ha relatado el diputado. “Ahora ese expediente deberá pasar el trámite medioambiental, es decir, hay que determinar el impacto ambiental del proyecto para finalmente elevar el expediente a definitivo”, ha explicado y añade, “ya no hay marcha atrás, el Gobierno ha decidido que la N-432 no sea autovía y eso es una malísima noticia para los cordobeses”.

Andrés Lorite ha incidido en la importancia de este proyecto, "que es vital para garantizar la vertebración del territorio en la provincia de Córdoba para potencial el desarrollo económico sobre todo en la zona Norte y para luchar contra la despoblación que sufre esta parte de la provincia". Ha añadido que “el Gobierno esgrime que hay poca afluencia de tráfico en ese tramo y con ese argumento va a hacer desaparecer al Guadiato".

El diputado cordobés ha comentado que le gustaría que las entidades que presentaron alegaciones al estudio informativo se pronuncien sobre la decisión del Gobierno.

Ley del solo sí es sí

En otro orden de cosas, Andrés Lorite ha comentado que ayer "se remedió una chapuza legislativa que ha llevado a la calle a agresores sexuales, en referencia a la reforma de la Ley Solo si es sí". Según el diputado del PP, "esta ley ha sido reformada gracias al apoyo, al acuerdo y a la insistencia del Partido Popular, que fue quien presentó una alternativa para esa chapuza. Lo dijimos desde el principio, advertimos antes de su aprobación de las consecuencias tan negativas que iba a traer y entonces no nos escucharon”.

Lorite se ha sentido "orgulloso" de haber participado en la votación que ha reformado esta ley y ha recriminado al presidente del Gobierno no haber asistido a la sesión parlamentaria “para ir a Doñana para atacar al presidente de la Junta de Andalucía”. “No quería salir en esa foto, y por eso se fue a Doñana eludiendo su responsabilidad”, ha comentado.

Así mismo, Lorite ha señalado que "los diputados de Vox tampoco votaron la reforma de una ley que tanto daño ha hecho a los españoles".