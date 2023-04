El Ayuntamiento de Baena y la Universidad de Cardiff, en Gales, han firmado un convenio de colaboración para la investigación del yacimiento de Torreparedones. El estudio lo realiza Santiago Guillamón, investigador predoctoral de los departamentos de Historia y Zoología de la Universidad de Córdoba, a través de la estancia que realiza en la citada universidad y gracias al apoyo económico del consistorio baenense y bajo la tutorización del profesor Richard Madgwick.

La tesis doctoral de Santiago Guillamón se titula “Semirutarum Urbium Cadavera: Análisis de restos óseos animales procedentes de vertederos situados en espacios públicos en abandono. El caso de la ciudad de Torreparedones (Baena-Castro del Río, Córdoba, Andalucía)” y la dirigen los profesores Rafael María Martínez y Alberto Redondo de la Universidad de Córdoba. Se basa en el análisis de los restos óseos de animales procedentes de las termas romanas de la Salud de Torreparedones, con el fin de esclarecer las relaciones que los habitantes del asentamiento establecían con sus animales, así como el desarrollo económico del mismo a través de las actividades de la ganadería y la agricultura.

Experiencia e internacionalización

En base a la amplia experiencia en el campo del análisis de isótopos estables aplicado a la zooarqueología, el laboratorio de del School of History, Archaeology and Religion de la Universidad de Cardiff se haya entre una de las mejores opciones a la hora de desarrollar este proyecto, aportando experiencia e internacionalización al mismo. José Antonio Morena, arqueólogo municipal de Baena y responsable del parque arqueológico de Torreparedones, apunta que se trata de un proyecto puntero e innovador que situará al yacimiento a la vanguardia de la investigación zooarqueológica y lo proyectará a nivel internacional, no en vano Cardiff está reconocida por proveer educación de alta calidad con bases en investigación, con un puesto entre las 100 y 200 mejores universidades en diversos ranking internacionales.

El análisis de isótopos estables es una técnica analítica basada en la premisa de que existen ciertos átomos que, a diferencia de los isótopos radioactivos, no se degradan con el paso del tiempo. Estos átomos forman parte de numerosos elementos en la naturaleza, como el agua, el suelo o la atmosfera. A través de la alimentación, los animales y los humanos incorporan estos isótopos a su cuerpo, pasando a formar parte de los materiales que lo componen. Analizando estos isótopos presentes en los huesos o el esmalte dental, se puede llegar a inferir datos tales como la alimentación del animal, el tipo de vegetación que componía la zona o su procedencia. Los objetivos del proyecto son comprender el manejo que los habitantes del enclave tenían sobre su cabaña ganadera, entendiendo así una parte muy importante del desarrollo Por otro lado, la toma de muestras vegetales en diferentes puntos de la campiña cordobesa, como el Cortijo de Izcar o la Laguna de Butaquillos, permitirá mapear la localidad de los restos óseos de este y futuros proyectos, pasando a formar parte de las bases de datos de la península a nivel nacional.