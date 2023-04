El portavoz local de Izquierda Unida en Puente Genil, Jesús David Sánchez, junto a tres miembros de su candidatura volvieron ayer a denunciar, a pesar- dijo- «de un acuerdo plenario unánime para su reapertura», el cierre de la biblioteca municipal Juan Campos Reina.

Desde esta formación política denuncian que «a día de hoy no se ha llevado a cabo la reapertura, la ampliación horaria de esta y de la Ricardo Molina ni la apertura de una sala bibliotecaria en el barrio bajo. Ese acuerdo unánime no ha tenido su desarrollo». Se trata de un cierre que dicen no entender, «y menos en un barrio como la avenida de la Estación, habitado por una población joven y que también demanda la consulta de prensa» y que «permitiría aligerar la masificación de la biblioteca Ricardo Molina».

IU mostró su «compromiso de aprovechar estos espacios», que «supusieron una inversión importante y que actualmente forman parte de la geografía del Puente Genil cerrado».