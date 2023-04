"Lo barato sale caro, no ha servido de nada lo gastado"

El catedrático de Economía, Sociología y Políticas Agrarias de la Universidad de Córdoba, y miembro del comité de expertos de la sequía de la Junta de Andalucía Julio Berbel afirma que el Gobierno central "se ha ahorrado un dinero" con el trasvase de agua al norte de Córdoba desde La Colada y no desde Puente Nuevo, pero "no ha servido de nada lo gastado, por el momento". En esta línea, entiende que la declaración del agua de La Colada como no apta para el consumo "se podía prever" y que "se podría haber resuelto con más dinero". Al ser preguntado por el coste que supone ahora llevar agua a los vecinos, afirma que "trataremos de que lo pague el Gobierno central, que para eso ha hecho una tubería que no se puede utilizar".

-¿La declaración del agua de La Colada como no apta para el consumo se podía haber previsto?

Sí, se podía haber previsto. La Colada ha tenido desde hace muchísimos años una enorme presión ganadera. Hace ya bastante años, cuando se hizo La Colada, se eliminaron las ganaderías de alrededor, pero parece que no ha sido suficiente o debe haber una cierta contaminación histórica. El verano pasado se prohibió el baño porque la calidad del agua no era suficiente. El agua potable tiene unos requisitos superiores a los del agua de baño, con lo cual, creo que sí era previsible que podía haber problemas. Evidentemente, de julio a hoy ha llovido, pero se podía prever.

¿La opción adecuada era Puente Nuevo?

Según la información de la que dispongo, la Junta de Andalucía había pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que en vez de hacer la obra de La Colada se hiciera la de Puente Nuevo, que no tiene problemas de calidad. La confederación se ha negado porque era una obra más cara, no entraba en sus intenciones gastarse más dinero para darle agua al norte de Córdoba. La autoridad competente para hacer obras y decidir de dónde se puede coger el agua en una cuenca es el Ministerio y la confederación.

¿El problema, por tanto, se podía haber solucionado?

Sí, se podía prever y sí, se podía haber resuelto con más dinero. ¿Por qué no ha puesto más dinero el Ministerio? No lo sé, no tendrá más dinero o lo tendrá que gastar en otra cosa.

¿Se podía haber resuelto haciendo el trasvase desde Puente Nuevo?

Sí, que es más caro, habría requerido una mayor inversión. Lo barato sale caro. Se han ahorrado un dinero y no ha servido de nada lo gastado en La Colada por el momento. A no ser que haya soluciones técnicas como está hablando Emproacsa. Desconozco cuánto cuesta y no sé si será suficiente con este tratamiento, supongo que sí, pero será también caro. No sé si será suficiente con un tratamiento avanzado de descontaminación o al final no va a poder utilizarse el agua de La Colada en todo el verano.

-¿Quién tendrá que abonar las cisternas? ¿Los ayuntamientos?

No sé si lo está pagando Emproacsa y luego repercutirá la factura o lo asumirá la Diputación, es un tema interno. Según la información que yo tengo, lo está poniendo Emproacsa y que luego al final lo repercuta o lo asuma dentro de sus costes, no lo sé. Me parece justo incluso que alguien compense a Emproacsa por los errores cometidos. No sé como se va a resolver, pero la Diputación está haciendo lo que se supone que debe hacer en estos momento, resolver el problema de la gente. Luego veremos quién paga la factura, trataremos de que lo pague el Gobierno central, que para eso ha hecho una tubería que no se puede utilizar.

¿Qué puede ocurrir con la llegada del verano?

De cara al verano, no sé si Emproacsa será capaz de buscar una solución técnica para descontaminar las aguas. Si no, van a estar con las cubas. Todo se puede descontaminar, pero no sé si se puede hacer la obra para hacer ese tratamiento avanzado en tan corto espacio de tiempo y cuánto va a costar. Esa información la tiene Emproacsa.

¿La situación se agravará con el aumento de la demanda de agua?

En principio, la población aumenta y las temperaturas harán que sea bastante más duro sobrevivir sin agua. En Castilla La Mancha, el Gobierno central ha construido una infraestructura que se llama tubería manchega para dar de beber a una población de 80.000 habitantes, que viene a ser algo parecido a lo que hay en el norte de Córdoba, 350 millones de euros. Se ha terminado en la primavera de 2023. La obra de La Colada ha costado alrededor de seis millones de euros, parece una cierta desproporción. 350 millones de euros en Castilla La Mancha y cinco millones en La Colada. Cuando se le ha pedido que la obra la hicieran desde Puente Nuevo, en lugar de La Colada, como era más caro, el Gobierno central ha dicho que era muy caro y que no lo quería hacer. Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué no se hizo la obra desde Puente Nuevo. Era previsible lo que ha pasado, el verano pasado no se podían bañar.

En cuanto al impacto de la sequía, afirma que uno de los grandes problemas de la zonas rurales es la importante pérdida de agua en la red.

En las grandes ciudades andaluzas, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, la red de tuberías tiene una calidad homologable con la europea, con pérdidas del 15% o por debajo, pero en los pueblos es más difícil. En las zonas rurales las pérdidas están alrededor del 50%. Eso se debe a dos razones fundamentalmente, que es más difícil abastecer poblaciones cuando son más llanas, porque hay más kilómetros de tubería, y el otro es un problema socioeconómico. Estamos hablando de pueblos pequeños, con pocos medios, con poblaciones más envejecidas incluso, menores niveles de renta. Ahí hay que hacer una inversión, porque sacar agua de donde sea para que la mitad se pierda en las tuberías, al final cuando llega la sequía has tirado el agua. Esa es una de las razones por las que hay que mejorar la eficiencia.

Esta seria una línea de actuación para prepararse para las próximas sequía?

Sí, pero los municipios pequeños necesitan ayuda. Habría un cierto agravio, el agua sería el doble de cara en los municipios pequeños que en las grandes ciudades, porque es mucho más caro hacer unas buenas redes. Tendríamos que buscar un mecanismo de cierta solidaridad, porque no parece lógico que por vivir en Pozoblanco tengas que pagar el agua el doble de cara que quien vive en Córdoba. Necesitamos que haya un auxilio a los municipios pequeños para conseguir esa mejora de eficiencia, esa es una responsabilidad que no se puede dejar recaer en las autoridades locales y los habitantes, aunque también hay una cierta responsabilidad de los alcaldes, que tienen que llegar hasta donde ellos puedan llegar.