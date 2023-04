El carbono orgánico hallado en el agua de La Colada por sí solo no causa efectos en la salud

Los efectos que en la salud pudiera causar el haber consumido agua que contenga niveles altos de carbono orgánico total (COT) se desconocen. La jefa de Salud Pública de la Delegación de Salud y Consumo, María Cruz Gallegos, explica que "el COT no tiene efectos por sí mismo en la salud", sino al reaccionar con otros compuestos que se usan para desinfección del agua, pudiendo generar subproductos que sí pueden ser tóxicos si se acumulan en el organismo durante un «muy largo plazo» y que podrían desembocar, aunque no se ha hecho este estudio en concreto, en algún tipo de patología o no en la persona, dependiendo de su edad, predisposición genética, entre otros aspectos.