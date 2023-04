Emproacsa teme que la Junta declare no apta para el consumo el agua de La Colada

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, Emproacsa, teme que la Junta de Andalucía declare de inmediato no apta para el consumo el agua que desde hace un par de semanas el norte de la provincia está consumiendo de la presa de La Colada. Fuentes de la empresa dependiente de la Diputación han asegurado a este periódico que, ante el temor de que ese paso se dé este mismo lunes, han dirigido un escrito a la Delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía solicitando "una evaluación del riesgo que presenta el agua ante la inminente declaración de no apta para el consumo humano" por superar un parámetro que se está analizando desde que la zona norte está tomando el agua del embalse y no de Sierra Boyera. Ese indicador de calidad es el Carbono Orgánico Total (COT), que, según estas fuentes se está superando.

El temor de Emproacsa se sustenta en una reunión mantenida el pasado viernes entre representantes de esta empresa y de distintas delegaciones de la Junta. En esa reunión, y según el escrito dirigido a la Junta, se informó de que la autoridad sanitaria andaluza tiene previsto restringir el uso del agua de La Colada para consumo humano en los 24 municipios de la zona norte debido al incumplimineto del indicador de calidad COT en base a un decreto que está en vigor desde enero de este año (RD3/2023, de 11 de enero). La empresa provincial quiere que antes de que la Junta tome alguna medida en relación al agua de La Colada emita esa evaluación de riesgo para poder determinar "si es la más adecuada y proporcional". Además, y según las fuentes consultadas, Emproacsa pide que, en caso de que se adopte, se produzca la mayor coordinación posible para poder abastecer a los 24 municipios afectados y 17 aldeas, en los que residen más de 72.000 habitantes, lo que exigiría un plazo mínimo de quince días. De declararse no apta para el consumo humano el agua de La Colada, habría que arbitrar la fórmula para repartir cinco litros de agua diaria a cada habitante de Los Pedroches y del Guadiato. Las comarcas del norte de Córdoba ya reciben el agua de La Colada La Junta, por su parte, ni confirma ni descarta que la declaración del agua de La Colada como no apta para el consumo se vaya a producir de inmediato. Fuentes de la Junta aseguran que "no es seguro", que "no está claro" aún, pero que puede pasar porque es verdad que se están superando los parámetros del COT permitidos. Estas fuentes explican que Salud y Emproacsa llevan tiempo abordando el tema y trabajando en el análisis del agua desde que empezó el trasvase de emergencia de La Colada a Sierra Boyera. Estas fuentes reconocen que es un tema delicado por el volumen de habitantes afectado pero señalan que hay que cumplir con los parámetros exigidos. Los parámetros han ido cambiando Emproacsa asegura que el agua de La Colada sin potabilizar ha tenido niveles de COT elevados (34), que se han logrado rebajar con los tratamientos oportunos (a 9). Sin embargo, el límite permitido está en 7. Según fuentes de esta empresa, el COT "no supone un riesgo para la salud ni para el consumo humano", aunque, si persiste en el tiempo, sí es signo de que "el agua no está bien". Los análisis se están realizando diariamente y no solo una vez (siete veces) y el único indicador que se incumple es ese, según Emproacsa. El embalse de Sierra Boyera está prácticamente seco. Desde que el Gobierno realizó las obras del trasvase de emergencia a Sierra Boyera, el norte toma agua de La Colada, que va a una planta potabilizadora, donde recibe el tratamiento oportuno.