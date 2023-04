La delegación de Igualdad de la Diputación se suma a la celebración del Día del Libro con la incorporación de nuevos títulos a los rincones violeta y ultravioleta de las bibliotecas públicas de los municipios de la provincia. Según la responsable del área en la Diputación, Alba Doblas, «este rincón es una ventana a la lectura en clave feminista para público infantil y adulto». Actualmente existen estos rincones en 64 municipios.

Las bibliotecas recibirán 15 títulos para el rincón violeta, proyecto iniciado en 2017 para dotar a las bibliotecas de una sección de libros infantiles y juveniles que promovieran una educación igualitaria y no sexista. Los ejemplares son Los hombres lloramos, de Joan Turu; Historia de las mujeres, de Carolina Capria y Mariella Martucci; y Vida secreta de las mamás, de Beatrice Masini. También se incorporan El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa, de Patricia Fitti; Guía genial para una chica como tú, de Nora Rodríguez; Pepita y Gran Simone, de María Isabel Sánchez y Con voz de mujer (la enseñanza de la historia de Córdoba con perspectiva de género a través de itinerarios didácticos dramatizados).

Además, Igualdad da un paso más incorporando el rincón Lgtbi con libros relacionados con la prevención de la Lgtbifobia, la diversidad familiar, la intersexualidad, etcétera. El primer envío será: Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano; Con Tango son tres, de Peter Pernell y Justin Richardson; Edu se viste de princesa, de Nuria Díaz Berride y Nuria Díez Fernández; Heartstopper 1: dos chicos juntos, de Alice Oseman; La chica del mar, de Molly Ostertag; Sólo los valientes, de Alejandro Albán; y Corres como una niña, del periodista David Guerrero.