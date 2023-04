Los alojamientos rurales esperan alcanzar el 100% de ocupación

El gran éxodo vacacional de Semana Santa ha hecho que las plazas de alojamientos rurales en la provincia estén casi cubiertas. El sector confía en alcanzar el 100%, sobre todo de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. A finales de la semana pasada, de media, la ocupación estaba entre el 80 y el 85% en toda la provincia, según los datos que maneja la asociación Emcotur, que agrupa a la mayor parte del negocio del turismo rural de la provincia.

Su portavoz, Francisco Linares, señala que «la gente descubrió el turismo rural durante la pandemia», porque era una manera de poder disfrutar del aire libre, y después «se ha mantenido», por lo que la actividad registra una estabilidad razonable desde entonces. Hay otras causas, como la subida generalizada de precios, que también han contribuido a que el sector mantenga un buen nivel de ocupación. Al respecto, Francisco Linares indica que mientras que para el ciudadano medio es muy caro actualmente alojarse en un hotel, por razones obvias, en las casas rurales las reservas son mucho más asequibles, además de dar la posibilidad de hacerlas para grandes grupos.

Además, indica que en esta actividad, la mayor parte de los negocios han mantenido los precios o, como mucho, se han aplicado incrementos de entre el 5 y el 10%.

En cuanto a la situación de las reservas, el sector confía en las de última hora para que los resultados se redondeen, pues la media se situaba, a fecha del pasado viernes, entre un 80 y un 85% en casi toda la provincia, con la esperanza de situarse por encima del 90%. Juega a favor la previsión meteorológica, que pronostica buen tiempo, «aunque en las casas rurales la lluvia no suele ser un motivo de anulación, porque al ser alojamientos grandes, no es como en un hotel donde todo es más reducido, aclara Francisco Linares. El empresario señala que estos datos se refieren a los días festivos de la Semana Santa, es decir, de jueves a domingo, porque en la actualidad, apunta Linares, son bastantes menos las reservas que se hacen para semanas completas, que en la Semana Santa no pasan del 20 o el 25%.

Así, todo apunta a que será, como siempre, la Subbética la zona de la provincia que logre unos mejores resultados. En estos momentos ya rozan el 90% de media en la comarca, señala Linares. También es muy alta la ocupación en la zona de La Vega, donde también se acercan a ese mismo porcentaje. Sin embargo, en otras zonas como Los Pedroches, El Guadajoz o el Alto Guadalquivir las reservas ya confirmadas se sitúan entre el 80 y el 85%. En el Guadiato los datos son algo más bajos, con una ocupación que ronda el 75%.

Aun así, dentro de cada una de las comarcas hay lugares puntuales donde la ocupación es ya total. Son municipios donde la singularidad de la celebración de la Semana Santa la hace distinta, pues en algunos casos cuentan con catalogaciones de Interés Turístico o incluso, como es el caso del tambor en Baena, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así, en la localidad baenense ya no hay plazas disponibles desde hace días. El mismo comportamiento se está experimentando en Puente Genil, donde hasta el martes la ocupación alcanza el 95%, pero a partir del Miércoles Santo ya está todo completo. El sector ha informado de que gran parte de las plazas que se ocupan en el segundo tramo de la Semana Santa se reservan con mucho adelanto. Una de las características y ventajas que tiene también esta modalidad turística es que, aunque se desarrolla generalmente en contacto con el medio ambiente y fuera de los núcleos de población, siempre se beneficia el pueblo más cercano, a donde los clientes acuden bien a hacer las compras necesarias para aprovisionarse durante las vacaciones o bien a disfrutar de las fiestas o eventos que hay en el pueblo.

Entre las consultas más habituales, según indican desde el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Los Pedroches, los clientes consultan opciones de ocio para hacer estos días, como horarios de procesiones en los municipios de la comarca u otras posibilidades de diversión, «porque hoy en día los visitantes no se quedan encerrados sino que se mueven mucho y, junto a la naturaleza y el relax, buscan conocer el territorio, con aspectos como el patrimonio y la gastronomía».

En Los Pedroches, Juan Manuel Ruiz, gerente del CIT, indica que se ha notado que «otros años se habían hecho las reservas con más antelación», por lo que se espera que aún se concreten más y puedan llegar al 90% en los días grandes. En todo caso, los días anteriores a los festivos es cuando hay más plazas disponibles.