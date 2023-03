El Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río ha aprobado ampliar el contrato de concesión del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros tras la llegada del tren de proximidad en el eje Palma-Villa del Río. De esta forma, se acuerda establecer tres nuevos servicios del autobús urbano en la línea que lleva a la estación de tren, a unos dos kilómetros de la ciudad.

Se trata de los trenes de las 7.10 horas, de las 8.44, ambos en fines de semana. Por otro lado, también habrá servicio de autobús de lunes a domingo en el tren que sale de Palma del Río a las 15.50 horas. Esta ampliación tiene un coste de 14.232 euros. El Ayuntamiento licitó este servicio a la empresa San Sebastián por un período de 10 años y un importe anual de 135.000 euros, estableciendo recorrido urbano y a la estación de tren con 8 paradas en el casco urbano.

Por otro lado, se alcanzó el acuerdo para destinar 73.942 euros a acometer arreglos en las pistas de tenis del complejo polideportivo, ante la celebración del Open Generali Ciudad de Palma del Río, torneo internacional de tenis femenino que se celebra del 25 de junio al 2 de julio.

La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, apuntó que el Open de Tenis es actualmente el primero de Andalucía y el 10º en España y que ha aumentado su dotación a 40.000 dólares en su tercera edición femenina.

Choque entre PP y PSOE

En el debate político, de nuevo se produjo un choque entre PSOE y PP, a cuenta de la sanidad. Una proposición presentada por los grupos municipales de PSOE, IU y el concejal No adscrito en defensa de los trabajadores del transporte sanitario prosperó con el apoyo de Ciudadanos, la abstención de PP y Cambiemos Palma. En ella se insta al SAS a abrir una investigación sobre el presunto incumplimiento del convenio de transporte sanitario referente al listado de subrogación de trabajadores y pidiendo que se garantice la correcta prestación del servicio, la estabilidad, seguridad y salud en el trabajo.

El portavoz socialista, José María Parra, dijo que la proposición da voz a los trabajadores del transporte del ambulación que “están sufriendo un trato inhumano”.

Sin embargo no prosperaron dos enmiendas presentadas desde las filas del PP pidiendo a la Junta de Andalucía a que inste a la empresa adjudicataria a que cumpla con el convenio y que sea el pleno quien manifieste su apoyo a los trabajadores para que no conste sólo PSOE, IU y grupo No adscrito. Matilde Esteo, portavoz del PP, argumentó que su grupo ha hablado con el colectivo de trabajadores, que piden unidad, y se queja de que el PP no ha sido invitado a la proposición. Desde el PSOE, Parra respondió que “hemos tenido en cuenta el referente del Centro de Salud, Juanma Moreno tiene un caos en el Centro de Salud”.

La alcaldesa informó de que se ha vuelto a dirigir por carta a la Consejera de Salud explicándole “la situación tan dramática del Centro de Salud”. Manifiesta que “cada vez son más los profesionales que deciden salir del Centro de Salud por las condiciones en las que trabajan, ya se ha hecho público que dejan el Centro de Salud dos profesionales más”. Caro de la Barrera añadió que “ahora mismo hay 5 plazas sin cubrir”. Al mismo tiempo, informó de que tiene una cita con la delegada territorial de Salud en Córdoba este próximo miércoles invitando a los portavoces del arco plenario a asistir al encuentro.