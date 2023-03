El Ayuntamiento de Cabra, a través de su delegación de Medio Ambiente, ha puesto en marcha unas jornadas explicativas para los centros escolares de Primaria, a través de la cual se les explica a los alumnos el ciclo integral del agua en la localidad, desde su filtración en la sierra, formando los acuíferos, pasando por el manantial de la Fuente del Río, donde nace el río Cabra, la captación del agua en los depósitos municipales para su potabilización y abastecimiento, terminando con la depuración de aguas residuales en la depuradora municipal.

Se trata de una actividad, como señalan desde la delegación, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, que en este año promueve Naciones Unidas bajo el lema Acelerar el cambio al objeto de concienciar “que seamos nosotros mismos los que cambiemos tomando medidas en nuestras vidas, así como en la forma en que usamos, consumamos y gestionemos el agua ya que este es un recurso natural escaso, no es inagotable pero sí fundamental para el bienestar humano y los ecosistemas”.

En esta actividad se incide en una serie de consejos para el ahorro de agua que pasan por cerrar el grifo cuando no sea necesario, bien en la ducha, durante el cepillado de dientes o mientras se lavan los platos e insta al uso de atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas, elementos baratos y fáciles de instalar, que permiten un ahorro de un 40%.

De igual forma, aconseja cargar al máximo los electrodomésticos, como el lavavajillas y hacer un uso responsable de los mismos y no usar el inodoro como papelera; no tirar productos contaminantes al agua, o productos como toallitas que sean difícil de degradarse o atasquen tuberías y no arrojar el aceite por el wc ni por el lavabo, pues contaminan el agua en exceso.

Por último, informa que las precipitaciones en el año agrícola en curso alcanzan en Cabra un total de 263,4 litros por metro cuadrado, apuntando que, según las previsiones científicas, la emergencia climática provoca una variabilidad o modificación de los recursos hídricos, favoreciendo que los episodios de sequía sean más frecuentes y duraderos en el tiempo.