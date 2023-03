El Ayuntamiento de Castro del Río ha entregado este sábado el título honorífico de Hijo Predilecto a Antonio Erencia Algaba en un pleno extraordinario celebrado de manera inédita en el Teatro Cervantes debido a la alta asistencia que se esperaba y llenó el Teatro. A pesar de la celebración del evento y la entrega del título, el pleno del Consistorio castreño ya aprobó en sesión extraordinaria y por unanimidad el pasado 9 de marzo otorgar el galardón a Erencia.

El acontecimiento celebrado fue el final perfecto para una comisión organizadora nacida con el fin de impulsar el nombramiento de Antonio Erencia, y que tan buena respuesta recibió por parte de toda la sociedad castreña, muy de acuerdo con el reconocimiento al actual director del IES Ategua. Erencia fue arropado por un Teatro Cervantes lleno de todos sus seres queridos y de diversos cargos de la Junta de Andalucía como la consejera de Educación, Patricia del Pozo, y el delegado provincial de Educación, José Francisco Viso.

El pleno arrancó en base a todos sus procedimientos normales y legales, por lo que en primer lugar se llevó a cabo una ronda de intervenciones de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Todos ellos coincidieron en ensalzar la figura de Antonio Erencia desde el punto de vista “profesional, humano y de amor a su pueblo”. Después de los grupos políticos, el alcalde de Castro del Río, otorgó el turno de palabra al presentador y amigo de Erencia, Antonio Jiménez Muñoz. Este compañero, y persona cercana al director del IES Ategua, llevó a cabo una descripción profunda y sentimental de Erencia destacando de él que es un “un ser entrañable que prefiere entregar que recibir, un castreño difusivo del bien que como él mismo reconoce no puede estar fuera de su pueblo más de una semana”. Para finalizar su presentación, Jiménez quiso destacar que además de todo ello, Antonio es una persona “enamorada de sus familia, de sus amigos y de su municipio”.

Una vez finalizada la presentación, el alcalde dio la palabra al nuevo Hijo Predilecto y este arrancó su intervención emocionado, confesando en tono gracioso que “a pesar de todas las palabras que se han pronunciado y de todo lo que se ha dicho aquí, tengo mis defectos”. Erencia continuó expresando que “no tiene palabras para agradecer todos los elogios recibidos por parte de Antonio Jiménez y todos los intervinientes” y que es “un orgullo para los castreños, y para él, que el pleno del Ayuntamiento esté demostrando que se pueden tener legítimas y diferentes posiciones políticas y a la vez encontrar puntos y lugares de encuentro común”. Antonio Erencia no paró en ningún momento de agradecer en su discurso, llevando a cabo un reconocimiento a “las asociaciones tanto de Castro como del Llano; a mis amigos, directores y directoras de diversos centros; toda la familia que conformamos el IES Ategua; mi querida Coral; y también me gustaría agradecer su presencia a Miguel González, presidente de ADIAN (Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía). Y cómo no, Erencia agradeció “de corazón a la comisión organizadora de su nombramiento, porque las personas que la conforman y que la han impulsado, son los principales responsables de que hoy podamos estar aquí”.

"Una deuda impagable"

Erencia continuó su discurso expresando que “tengo un deuda de gratitud impagable con todos vosotros, es el mayor honor que puedo recibir en mi vida. Predilecto significa especialmente amado, y siento la necesidad de preguntarme si hice lo necesario para obtener tal reconocimiento”. El director del IES Ategua destacó que “a estas personas que explican cómo soy, quiero entregar este momento y este honor que recibo hoy. Tengo la suerte de pertenecer a una familia que desde que tengo uso de razón se quiere, son mi apoyo y el caminar de mi existencia, y también recordar a los que ya no están, en días como hoy echo de menos la presencia de mi padre”. Después de recordar a su familia y seres más cercanos, el nuevo Hijo Predilecto acabó una de las intervenciones más emocionantes de su vida prometiendo que “haré todo lo posible para corresponder toda la generosidad que habéis tenido conmigo y con el nombramiento que habéis volcado sobre mis espaldas”. Tras estas palabras, el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, entregó a Erencia la placa conmemorativa de Hijo Predilecto.

Justo antes de finalizar el pleno, el alcalde de Castro del Río proporcionó el libro de distinciones y reconocimientos del consistorio a Erencia para que dejara su firma rubricada para siempre. Criado finalizó el pleno “agradeciendo de nuevo a las autoridades y a todas las personas que han hecho posible la celebración de este acontecimiento, y también a Antonio Erencia, ya Hijo Predilecto, por todo lo ha hecho y por todo lo que sigue haciendo por su pueblo”.

Actuación de la Coral Alfonso X

Una vez acabada la sesión plenaria, Erencia se unió a la Coral Alfonso X ‘El Sabio’, una de las innumerables organizaciones de las que forma parte, para interpretar las piezas Te quiero y Aleluya, y así dar por finalizado un día que, al igual que él, muchos castreños y muchas castreñas nunca olvidarán.

El día para Antonio Erencia no acabaría ahí ya que, tras otorgarle la distinción, tuvo lugar una comida multitudinaria en honor a su nombramiento como Hijo Predilecto en el Mesón los Arcos. En ella intervinieron más compañeros y personas cercanas a Erencia, y por último también tuvo lugar la entrega de diferentes obsequios por parte de diferentes organismos y de asociaciones de Castro del Río.