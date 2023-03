El pleno de marzo de la Diputación de Córdoba ha servido para dejar constancia del compromiso que todas las organizaciones políticas tienen con las comarcas del norte de la provincia, puesto que se han aprobado por unanimidad sendas proposiciones relativas a mejorar las infraestructuras básicas del Guadiato y Los Pedroches, tales como abastecimiento eléctrico y de agua y carreteras. Otra propuesta, en este caso de respaldo a las movilizaciones por el mantenimiento de los servicios del hospital de Peñarroya, aunque se ha aprobado, no ha contado con el respaldo del Partido Popular.

Por otro lado, en la misma sesión, también se ha aprobado el Plan Más Provincia, ya con su cuantía total prevista de 16 millones de euros, una vez que se han incorporado los 7 procedentes del remanente de tesorería del año 2022 y completan los 9 que se recogían el presupuesto de la institución para el presente ejercicio. Al respecto, el portavoz socialista, Esteban Morales, indicaba que "se demuestra la coherencia de nuestros hechos y decisiones al tiempo que cumplimos con nuestro afán municipalista".

Así, en un pleno con un extenso orden del día en el que ha predominado la unanimidad en los asuntos de gestión, los distintos grupos han presentado proposiciones tendentes a mejorar la delicada situación económica y social por la que atraviesan las dos comarcas del norte de la provincia (Guadiato y Pedroches). La primera de estas proposiciones procedía del grupo de Ciudadanos, cuya portavoz, Erika Nevado, defendió diciendo que es necesario dotar a dichas comarcas de infraestructuras que permitan unas mejores comunicaciones y la posibilidad de implantación y desarrollo de empresas, aspectos fundamentales para combatir el despoblamiento. En este sentido, la proposición reclamaba al Gobierno Central dotación económica para mejorar la red de suministro eléctrico, así como que se cuantifique el presupuesto de la conversión de la N-432 en autovía y se ejecute en el menor espacio de tiempo posible. A la Junta de Andalucía le reclama la proposición aprobada que acometa con la máxima urgencia la conexión definitiva de los embalses de La Colada y Sierra Boyera.

Soluciones para ganaderos y agricultores

La segunda iniciativa procedía del grupo popular y en este caso se refería a solicitar a las administraciones responsables que articulen soluciones para que los ganaderos y agricultores de las citadas comarcas tengan suministro de agua para abastecer sus explotaciones, para ello se pide a las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y el Guadiana a que autoricen el uso del agua para la ganadería y agricultura de ambas comarcas; a la Junta de Andalucía, que modifique el proyecto de conexión de Sierra Boyera y La Colada “habida cuenta de que la obra provisional realizada por el Gobierno de España es totalmente definitiva a falta de la colocación del suministro de energía eléctrica que debería acometer y financiar la Junta de Andalucía, en sustitución de su original proyecto”. También se le pide a la Administración autonómica que construya las infraestructuras necesarias para llevar agua a las explotaciones ganaderas y que sufrague los gastos generados por el transporte del recurso a los ganaderos. Para ello, apunta la proposición aprobada, “se puede disponer del crédito sobrante del proyecto de conexión de Sierra Boyera con la Colada al que solo le falta el suministro permanente de energía eléctrica”. Además, pide el pleno de la Diputación cordobesa que Junta y Gobierno central redacten conjuntamente “el proyecto de conexión del embalse de Puente Nuevo con el de Sierra Boyera para mayor garantía de cualquier uso del agua en las comarcas del norte de la provincia”.

Por último, se insta a Emproacsa a continuar en la “búsqueda de soluciones para el agua de la ganadería y agricultura del Guadiato y Los Pedroches, a través de las Agualineras”. Estas dos proposiciones han salido adelante porque se han incorporado sendas enmiendas del PSOE.

Movilizaciones en el Guadiato

No ha alcanzado el mismo consenso pero sí una amplia mayoría, la proposición de Izquierda Unida para mostrar apoyo a las movilizaciones que se están desarrollando en la comarca del Guadiato reivindicando que se mantenga el mismo nivel de servicios sanitarios que tenía el hospital de Peñarroya para el que se reclama que no dependa del de Pozoblanco. En este asunto, el Partido Popular defendió la política sanitaria de la Junta de Andalucía, destacando los 4.000 millones que se han destinado a políticas sanitarias. Este punto precedía a otro en el que también desde el bloque de izquierdas (PSOE e IU) se reclamaba la defensa de la sanidad púlbica, pues acusaban al actual Ejecutivo andaluz de estar incentivando más la sanidad privada. En este asunto se opusieron los diputados populares y el de Vox, se abstuvo el diputado no adscrito y lo respaldaron PSOE, IU y la representante de Ciudadanos.